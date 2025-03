Hokejisti Banskej Bystrice podľahli Žiline 2:5

HC MONACObet Banská Bystrica - DOXXbet Vlci Žilina 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)



Góly: 38. Šoltés (Myklucha, Kukuča), 59. Faith (Wedman) - 9. Mucha (Miller, Galamboš), 18. Ranford (Avtsin), 32. Baláž (Avtsin, LaCouvée), 56. Galanboš, 60. Avtsin (asistencie nevydali). Rozhodcovia: Baluška, Crman - D. Konc ml., Hercog, vylúčení na 2 min: 4:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2794 divákov.



/stav série 1:2/



Banská Bystrica: Émond – Scarlett, Chicoine, Česánek, Zeleňák, Kozák, Michalčin – Voyer, Boucher, Turnbull – Petriska, Wedman, Faith - Kukuča, Myklucha, Šoltés - Jasenec, Bíreš, Matoušek



Žilina: LaCouvée – Tourigny, Miller, Gachulinec, Pobežal, Holenda, Korenčík – Avtsin, J. Baláž, Ranford – Fejes, Šmída, Mucha – Tkáč, Juščák, Kolenič – R. Varga, Galamboš, Koyš



Banská Bystrica 21. marca (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice podľahli v treťom stretnutí štvrťfinále play off Tipos extraligy na svojom ľade Žiline 2:5 a v sérii hranej na štyri víťazstvá prehrávajú 1:2 na zápasy.Opäť sa nemohli oprieť o reprezentačného brankára Rabčana, ktorého pre zdravotné problémy do tretice nahradil Émond. Tím spod Dubňa položil základ úspechu v prvej tretine a postrážil si záver. Štvrtý duel série je na programe v sobotu, znovu pod Urpínom.Prvá tretina patrila hosťom, do vedenia išli v presilovke po teči Muchu a z prečíslenia po chybe Kozáka zvýšil na 2:0 pred odkrytou bránkou Ranford. V strednom dejstve dominovali domáci, ale inkasovali z ojedinelej akcie súpera, keď z väčšieho uhla prekvapil Émonda Baláž. Na 1:3 napokon znížil Šoltés, ktorý sa neunáhlil s koncovkou, vytvoril si lepšiu pozíciu pred bránkou a pokoril LaCouvéeho. V tretej tretine Bystričania nevyužili dve presilovky po sebe a pykali po úniku Galamboša. V závere síce znížil Faith v presilovke, ale poistku pridal do prázdnej bránky Avtsin.