Mrázik ukončil kariéru zo zdravotných dôvodov: Telo povedalo nie

Poprad 31. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Michal Mrázik ukončil vo veku 23 rokov hráčsku kariéru zo zdravotných dôvodov. Bývalého mládežníckeho reprezentanta a účastníka dvoch juniorských svetových šampionátov dlhodobo prenasledovali zranenia, ktoré mu neumožnili žiadny štart v uplynulej sezóne. Šancu na reštart mu dal pred novým ročníkom HK Poprad, v jeho drese absolvoval tri duely v príprave, no ligový duel neodohral.



"Skúšal som to a snažil som sa vrátiť. Dal som do toho všetko, čo som mohol a teraz, keď moje telo povedalo opäť nie, rozhodol som sa nadobro skončiť. Chcel by som sa poďakovať HK Poprad, za to ako vo mňa verili a tiež skvelým spoluhráčom z kabíny. Ďakujem za rešpektovanie môjho súkromia," vyjadril sa Mrázik na sociálnej sieti Instagram.



Počas kariéry pôsobil v mládežníckych tímoch švédskych klubov BK Rögle a HC Linköping, v drese ktorého si pripísal jeden štart v tamojšej najvyššej súťaži SHL. Na Slovensku si zahral za Bratislava Capitals v nadnárodnej ICEHL. Po tom, čo klub z hlavného mesta ukončil svoje pôsobenie pre tragické udalosti, okúsil Mrázik aj najvyššiu slovenskú súťaž za HC Košice. Posledné štarty zaznamenal v sezóne 2022/23 v zámorskej ECHL v drese Atlanty Gladiators a jeden duel si zahral aj vo farmárskej AHL za Tucson Roadrunners. Okrem juniorských šampionátov sa dvakrát predstavil aj na MS kategórie do 18 rokov.