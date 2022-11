Hokej-TEL: Návrat Košíc do Steel arény priniesol debut brankárov Janus

Košice 16. novembra (TASR) - Zápas 17. kola Tipos extraligy medzi HC Košice a HK Dukla Trenčín (4:2) bol o viacerých premiérach. Prvýkrát v prebiehajúcom ročníku hrali "oceliari" vo svojej domovskej Steel Aréne a debut v ich drese absolvoval brankár Jaroslav Janus. Extraligový nováčik stál aj na opačnej strane, keď viróza v tíme hostí priniesla prvý súťažný zápas medzi mužmi 18-ročnému Matejovi Verešovi.



Pre Košičanov bol duel s Trenčínom šiesty domáci v prebiehajúcom ročníku, no prvý v Steel Aréne. Doterajších päť stretnutí odohrali vo výrazne menšej Crow aréne. Dôvodom bola príliš vysoká suma, ktorú musí klub platiť za prenájom Steel Arény. Nedávno sa však zástupcovia HC Košice, mesta Košice a občianskeho združenia Košická aréna dohodli na podmienkach prenájmu a spolupráce, pričom klub bude mesačne platiť za prenájom minimálne 100-tisíc eur. Návrat do komfortnejšieho prostredia sa prejavil aj na diváckom záujme, keď po piatich zápasoch v Crow aréne, z ktorých ani na jednom nebol štvorciferný počet divákov, prišlo na duel s Trenčínom 3300 ľudí. "Všetci máme z toho radosť. V Steel aréne máme svoj komfort a verím, že výkonmi presvedčíme divákov, aby chodili v čo najväčšom počte. Mne osobne vyhovuje toto väčšie klzisko, keďže nie som hráč, ktorý by vyhľadával kontakty s protihráčmi, naopak, mám rád puk, rád tvorím a pre to je lepšie väčšie klzisko," povedal útočník HC Košice Radoslav Tybor.



Jeho spoluhráči zvládli návrat do Steel arény a výrazné problémy im nerobili ani odlišné rozmery klziska. "V Steel aréne je väčšie ihrisko než v "Crowke." Útočníci sa budú určite cítiť lepšie v pásme súpera. Ľad je ešte trochu mäkký, ale je iba otázka času, kedy si na to zvykneme. V Steel aréne sa nám darilo už v príprave. Som rád, že sme na to nadviazali aj s Trenčínom," poznamenal obranca Jakub Ferenc.



Košičania víťazstvom predĺžili víťaznú sériu na päť zápasov a ukázali, že na hernej fazóne im neubrala ani prvá reprezentačná prestávka. Počas nej sa do kádra "oceliarov" druhýkrát v kariére vrátil ruský útočník Denis Paršin, ktorý sa pripomenul gólom. Debut nielen v košickom drese, ale aj v slovenskej extralige, zaznamenal 33-ročný slovenský brankár Jaroslav Janus. Jeho kariéra sa od 17-tich rokov odvíjala v zahraničných súťažiach, no v októbri sa dohodol na pôsobení v Košiciach a po troch týždňoch prípravy s tímom nastúpil do súťažného zápasu. V extraligovej premiére dosiahol 94,44-percentnú úspešnosť zákrokov, čelil 36 strelám a prekonal ho iba dvojgólový Švéd Joakim Thelin. Podľa trénera Košičanov Dana Cemana sa ako rozhodujúci ukázal úsek v polovici druhej tretiny, keď Košičania skórovali trikrát v priebehu troch minút a rýchlo gólovo odpovedali aj na zásah hostí. "Prvý tohtosezónny zápas v Steel aréne priniesol vzrušenie aj napätie. My sme začali dobre, ale brankár hostí bol opora svojho tímu. Snažili sme sa tráviť veľa času v útočnom pásme. Veľmi dobré boli naše oslabenia, z toho mám radosť. Za stavu 3:0 sme trochu zvoľnili a tým dostali priestor nebezpeční trenčianski hráči, ktorí si vytvorili šance. Celých 60 minút sme sa snažili hrať zodpovedne v obrane, ale treba uznať aj kvalitu súpera," uviedol Ceman.



Zatiaľ čo Košičania sa tešili z návratu do domovského stánku, Trenčania sú naďalej v pozícii "kočovníkov." Všetkých 17 doterajších zápasov sezóny odohrali na klziskách súperov a na Zimný štadión Pavla Demitru sa s najväčšou pravdepodobnosťou nevrátia skôr než začiatkom roka 2023. Pred reprezentačnou prestávkou bodovali v troch dueloch po sebe, keď získali 7 bodov, no z Košíc odišli naprázdno aj druhýkrát v sezóne. Tréneri Róbert Döme a Milan Bartovič museli výrazne improvizovať so zostavou, do ktorej im zasiahla viróza. Do Košíc necestovali brankári Connor LaCouvee a Dávid Borák, ktorých nahradili Matej Vereš a 16-ročný Lukáš Fürsten. Extraligový debutant Vereš inkasoval štyri góly a dosiahol 88,57-percentnú úspešnosť zákrokov. "Sami sme boli zvedaví na to, ako k zápasu pristúpime. Prepadla nás viróza a niektorých hráčov sme museli nechať doma. Brankár Vereš odchytal prvý extraligový zápas a zvládol ho veľmi dobre. Musím povedať, že prvú polovicu zápasu to bol vyrovnaný hokej, hoci Košice boli silnejšie na puku. Mali sme aj šance, no potom prišla naša nepremenená príležitosť v oslabení, ktorú sme nevyužili a následne dali Košice rýchle góly. My sme sa neskôr dvomi gólmi dostali do zápasu, ale už sme to nedokázali otočiť. Chýbal nám aj väčší dôraz v presilovkách," poznamenal Bartovič.