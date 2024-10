Nitra je nový líder, Trenčín opäť naprázdno

Tipos extraliga - 6. kolo:



HK Dukla Ingema Michalovce - Vlci Žilina 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)



Góly: 8. Bodák (Daugaviňš, Krastenbergs), 15. Fominych (Rockwood, Svitana), 27. Vašaš (Solenský), 35. Krastenbergs (Daugaviňš, Johnson), 47. Rönni (Rockwood), 58. Valach - 4. Mucha (Gachulinec, Koyš). Rozhodcovia: Kocúr, Snášel - Tomáš, Bogdaň, vylúčení: 5:3 na 2 min, navyše Valach 5+DKZ za bitku - Djakov 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2523 divákov



Michalovce: Glosár - Bodák, Slováček, Drgoň, Cibák, Pišoja, Meliško, Jasečko - Daugaviňš, Rockwood, Krastenbergs - Svitana, Johnson, Pu - Fominych, Rönni, Valach - Kabáč, Solenský, Vašaš



Žilina: LaCouvée - Pobežal, Tourigny, Rajnoha, Gachulinec, Djakov, Holenda - Kolenič, Jones, Mucha – Lukosevicius, Walega, Bezúch – Varga, Mráz, Fejes – Rojko







HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)



Góly: 1. Boucher (Chicoine, Voyer), 14. Boucher (Bíreš, Wedman) – 48. Baláž (Josling, Cardwell). Rozhodcovia: Baluška, T. Orolin – M. Orolin, Ordzovenský, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2051 divákov.



Banská Bystrica: Hrachovina – Scarlett, Chicoine, Zeleňák, Žabka, Michalčin, D. Stránský, Česánek – Petriska, Boucher, Voyer – Adams, Wedman, Faith – Výhonský, Bíreš, Tomka – A. Stránský, Čunderlík, Matoušek



Trenčín: Valent (14. Melicherčík) – Cardwell, Macejko, Hatala, Schmiemann, Hlaváč, Starosta, Bokroš – Green, Baláž, Ahl – Josling, Stapley, Záborský – Sojčík, Bortňák, Leskinen – Tomík, Dej, Krajčovič - D. Hudec







HK Spišská Nová Ves - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:3 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 3. Rapáč (Fort, Majdan), 34. Andrusiak (MacKinnon, Ford), 59. Andrusiak (MacKinnon, Ford), 62. Andrusiak (Harper) - 2. Chmielewski (Taylor), 26. Tkáč (Foote, Hraško), 55. Quince (Gerlach). Rozhodcovia: Žák, Klejna - Frimmel, Stanzel, vylúčení: 1:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2134 divákov



Spišská Nová Ves: Valluš - Ališauskas, Žiak, MacKinnon, Romaňák, Valach, Groch - Rapáč, Ford, Majdan - Števuliak, Chlán, Hannoun - Harper, Drábek, Andrusiak - Vandas, Myklucha, Džugan



Liptovský Mikuláš: Fitzpatrick - Foote, Hraško, Taylor, Mezovský, F. Fekiač, Lalík, S. Barcík, Štrbáň - Gerlach, Quince, Avcin - Žitný, Sukeľ, Réway - Tkáč, Uhrík, Chmielewski - Žilka, Vankúš, Vojtech - Šandor







HC Košice - HKM Zvolen 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 40. Mikúš (Chovan, Petráš), 62. Pollock (Petráš) - 27. Senčák (Macek, Bindulis). Rozhodcovia: Krajčík, Novák - Pribula, Knižka, vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 4368 divákov



Košice: Riečický - Parlett, Teves, Ferenc, Gildon, Šedivý, Deyl, Mitro - Petráš, Chovan, Mikúš - Martel, Pollock, Jääskeläinen - Bartánus, Krivošík, Lamper - Rogoň, Havrila, Repčík



Zvolen: Kantor - Bindulis, Halbert, Beňo, Oligny, Sládok, Robertson, Hudec - Hecl, Sheehy, Kudrna - Mišiak, Olson, Kukuča - Zuzin, Marcinek, Bondra - Senčák, Jendek, Macek - Gron







HC Mikron Nové Zámky - HK Nitra 1:6 (1:1, 0:1, 0:4)



Góly: 2. Golod (Slovák) – 18. Ritchie (Cotton), 36. Ritchie (Cotton, Bajtek), 41. Bajtek (Buček, Cotton), 41. Buček (Gill), 50. Csányi (Hrnka), 51. Auk (Bajtek, Jackson). Rozhodcovia: Výleta, Rojík - D. Konc ml., Hercog, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 2412 divákov



Nové Zámky: Grande (51. Tamminen) – Komuls, Roman, Luža, Kowalczyk, Konrád, Semaňák - Štrauch, Guay, Gegeris - Golod, Slovák, Tvrdoň - Lapšanský, Linet, Handlovský - Kodhaj, Ondrušek, Ružek - Ridzoň



Nitra: Aittokallio - Cotton, Mezei, Auk, Bača, Vitaloš, Stacha, Fatul - Ritchie, Gill, Buček - Bajtek, Bubela, Jackson - Lacka, Pobežal, Okoličány - Bačo, Hrnka, Csányi







HC Slovan Bratislava - HK Poprad 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)



Góly: 36. Bjalončík (Lukošik), 38. Acolatse (Bakoš, Pánik), 57. Murphy (Pánik, Acolatse), 58. Lukošik (Šutov), 59. Pánik (Egle) - 46. Šiška (Nauš). Rozhodcovia: Stano, J. Konc ml. – Kacej, Gegáň, vylúčení: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3551 divákov.



Slovan: Godla - Bačik, Acolatse, Golian, Kubka, Sersen, Brincko, Královič - Murphy, Hoelscher, Pecararo - Pánik, Egle, Bakoš - Takáč, Bjalončík, Minárik - Lukošik, Preisinger, Dudáš - Kukumberg



Poprad: Vay – Ligas, Bourque, Brejčák, Kotvan, Turan, Fereta, Sluka – Calof, Cracknell, Urbánek – Coskey, Suchý, Centazzo – Šotek, Šiška, Nauš – Paločko, Török, Kundrik







tabuľka po 6. kole:



1. Nitra 6 4 1 0 1 27:15 14



2. Spišská Nová Ves 6 3 2 1 0 22:15 14



3. Banská Bystrica 6 3 2 0 1 24:15 13



4. Michalovce 6 4 0 1 1 23:17 13



5. Košice 6 2 2 2 0 19:11 12



6. Slovan Bratislava 6 4 0 0 2 23:20 12



7. Poprad 6 3 0 0 3 23:21 9



8. Žilina 6 2 1 0 3 14:16 8



9. Nové Zámky 6 2 0 0 4 12:22 6



10. Zvolen 6 1 0 2 3 16:20 5



11. Liptovský Mikuláš 6 0 0 2 4 16:26 2



12. Trenčín 6 0 0 0 6 12:33 0





Bratislava 4. októbra (TASR) - Hokejisti HK Nitra sú po 6. kole noví lídri Tipos extraligy. V regionálnom derby triumfovali na ľade Nových Zámkov 6:1 a po treťom víťazstve za sebou vedú tabuľku o skóre pred Spišskou Novou Vsou. So stratou jedného bodu sú za dvojicou vlaňajších finalistov Michalovce a Banská Bystrica.Nitrania potvrdili fazónu aj vďaka dvom gólom Bretta Ritchieho, ktorý má po dvoch zápasoch v slovenskej extralige bilanciu 2+3. Spišiaci si na domácom ľade poradili s Liptovským Mikulášom 4:3 po predĺžení. Hosťom nedopriali prvé víťazstvo v sezóne, hoci s nimi trikrát prehrávali o gól. Liptáci siahali na prvý triumf, no Zack Andrusiak v presilovke počas hry bez brankára vyrovnal a v predĺžení dokonal nielen obrat domácich, ale aj svoj prvý hetrik v najvyššej slovenskej súťaži. Stal sa už piatym hráčom s tromi gólmi v prebiehajúcej sezóne, pričom všetci z nich sú legionári.Nováčik zo Žiliny nenadviazal na víťazstvo nad Slovanom Bratislava 6:1 a rovnakým pomerom podľahol domácim Michalovciam. Duel spestrila pästná výmena medzi Marekom Valachom a Kirillom Djakovom.Na prvé víťazstvo čakajú nielen Liptáci, ale aj hráči Dukly Trenčín. Tí nebodovali ani v šiestom zápase sezóny. Domáci viedli od 14. minúty 2:0 a tento náskok im napokon stačil na triumf 2:1, keďže hostia už iba skorigovali zásluhou Jozefa Baláža.Až v šiestom zápase sezóny si hráči HC Košice prvýkrát vyskúšali domáce prostredie. Rekonštrukcia v Steel aréne sa skončila až začiatkom októbra a "oceliari" nadviazali na bodové zisky z predošlých zápasov aj proti Zvolenu. Hostí zdolali 2:1 po predĺžení, keď v 62. minúte rozhodol Brett Pollock. Pre Zvolenčanov to bola tretia prehra za sebou. Košičania sú jediný tím, ktorý bodoval vo všetkých doterajších zápasoch.Šieste kolo sa začalo štvrtkovou predohrávkou v Bratislave, v ktorej domáci Slovan zvíťazil nad Popradom 5:1. Bilanciou 1+2 sa prezentovala najnovšia akvizícia Slovana Richard Pánik.