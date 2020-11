Nitra ťaží z odchovancov aj posíl, Hrnka: Základ je partia

Nitra 21. novembra (TASR) - Hokejisti Nitry potvrdili aj v Košiciach výborný vstup do sezóny a po víťazstve 4:3 sú v tesnom kontakte s lídrom Tipos extraligy z Nových Zámkov. K víťazstvu ich nasmeroval najmä trojbodový Roman Žitný, opäť však ťažili najmä s príkladnej súhry dokumentujúcej hernú pohodu. "Zaklopem si, nech to vydrží čo najdlhšie," poznamenal útočník Tomáš Hrnka.Nitrania zmarili košické ambície na štvrté víťazstvo za sebou už v úvode zápasu. Po 60 sekundách otvoril skóre Žitný, v 14. minúte už domáci striedali brankárov za stavu 0:3. Hoci "oceliari" neskôr herne výrazne pridali a dotiahli skóre na 2:3, k vyrovnaniu sa už nedostali.konštatoval Hrnka, strelec druhého gólu Nitry.Vydarené obdobie kariéry potvrdil Žitný, ktorého gól na 4:2 bol víťazný. Celkovo si pripísal tri kanadské body a po zápase si podľa nového zvyku kabíny prebral od obrancu Martina Bodáka zlatú prilbu. Tá určuje najlepšieho hráča Nitry v zápase, Žitný ním bol v krátkom čase už druhýkrát. V novembri nastúpil do 7 zápasov, v ktorých získal 10 kanadských bodov za 6 gólov a 4 asistencie. Pre krídelníka, ktorého sezónne maximum je 11 bodov v 51 zápasoch predchádzajúceho ročníka, ide o skvelý štart do sezóny.nezaprel Žitný tímového ducha.Práve súdržná partia je to, čo Nitrania vyzdvihujú od začiatku sezóny. Do mužstva sa vrátilo viacero odchovancov, k nim pribudli Žitný, brankár Evan Cowley či obranca Jake Cardwell, ktorí vhodne doplnili družinu vedenú ďalším navrátilcom, trénerom Antonínom Stavjaňom. Nitre sa v úvode sezóny darí a 9 víťazstiev z 11 zápasov nemá žiadny iný extraligista.poznamenal Hrnka, ktorý tvorí prvú formáciu s navrátilcami Marekom Slovákom a Marekom Tvrdoňom.