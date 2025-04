Nitra zdolala Žilinu 6:2

semifinále play off Tipos extraligy - štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



DOXXbet Vlci Žilina - HK Nitra 2:6 (0:2, 0:3, 2:1)



Góly: 55. Varga (Avtsin, Tourigny), 58. Juščák (Tkáč) - 7. Okoličány (Green), 16. Passolt (Green, Jackson), 31. Čederle, 34. Stacha (Okoličány), 39. Čederle, 59. Buček (Bajtek). Rozhodcovia: Jobbágy, Stano - Bogdaň, Pribula, vylúčení: 8:10 na 2 min., navyše: Belluš 5 min. + DKZ za bitku, Beták (obaja Žilina) 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.



/stav série: 1:3/







Žilina: LaCouvee (34. Rychlík) - Miller, Tourigny, Pobežal, Gachulinec, Holenda, Korenčík - Tkáč, Dej, Mucha - Kolenič, Ranford, Avtsin - Belluš, Juščák, Beták - Varga, Galamboš, Koyš



Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Green, Bača, Vitaloš, Stacha, Hain - Buček, Gill, Bajtek - Jackson, Bubela, Passolt - Descheneau, Čederle, Okoličány - Kováč, Hrnka, Pobežal



hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:



Andrej Kmeč, tréner HK Nitra: „Myslím, že zápas začal veľmi dobre. Mali sme ho pod kontrolou a odskočili sme na viac gólov. V záverečnej tretine bolo na našej strane veľa oslaboviek, Žilina sa s tým pokúsila spraviť niečo emočné. Ustáli sme to a toto víťazstvo si veľmi ceníme. Sme veľmi radi. Vieme, že ešte nie je koniec. Séria sa sťahuje do Nitry a spravíme maximum pre to, aby to tam skončilo.“



Milan Bartovič, tréner DOXXbet Vlci Žilina: „Jednoznačne to bolo o efektivite. Krásna ukážka bol prvý gól, keď sme mali totálnu gólovú šancu, nedali sme a o päť sekúnd sme inkasovali. V druhej tretine to vyzeralo, že sa môžeme začať chytať, ale opäť sme dostali zbytočné góly. Ideme do Nitry nastavení na to, že odohráme výborný zápas.“

Žilina 9. apríla (TASR) - Hokejistov HK Nitra delí od postupu do finále Tipos extraligy už len jeden krok. Obhajcovia titulu triumfovali v stredajšom semifinálovom dueli na ľade Žiliny 6:2 a v sérii hranej na štyri víťazné zápasy zvýšili svoje vedenie na 3:1. Piate stretnutie je na programe v piatok a odohrá sa v Nitre.Nitrania mali od začiatku zápas vo svojich rukách. Skóre otvoril v 7. minúte Dávid Okoličány, neskôr využil presilovú hru Josh Passolt. V prostrednom dejstve zvýšil náskok hostí Sebastián Čederle a po trefe Marka Stachu vystriedal domáceho brankára Connora LaCouveeho Roman Rychlík. Ten však v závere tretiny inkasoval z hokejky Čederleho a do poslednej dvadsaťminútovky šli Nitrania v absolútnej pohode. V drese „vlkov“ v záverečných piatich minútach skorigovali Róbert Varga a Michal Juščák, no na konečných 6:2 z pohľadu hostí ešte upravil Samuel Buček.