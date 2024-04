Nitrania oslávili titul s fanúšikmi, Stajvaňa: Krásny príbeh

TU. Viac sa dočítate

Nitra 26. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra v piatok oslávili spolu s fanúšikmi svoj druhý titul v histórii najvyššej slovenskej súťaže. V priestoroch mestského Amfiteátra ich búrlivým potleskom a skandovaním chorálov vítali tisícky priaznivcov.Nitrania zorganizovali prvé majstrovské oslavy v roku 2016, keďSvätoplukovo námestie v centre mesta. Tentoraz zavítali oslavy na mestský Amfiteáter, kam hráčov priviezol klubový autobus. Pri oslavách druhého titulu s Nitrou bol opäť tréner Antonín Stavjaňa, ktorý je známy tým, že jeho medaily končia po sezóne v rukách fanúšikov a inak tomu nebolo ani teraz.povedal 61-ročný český kouč, ktorý avizoval, že v najbližších dňoch sa rozhodne o svojej budúcnosti, keďže od vedenia Nitry má ponuku na pokračovanie. O jeho služby má však podľa medializovaných správ záujem aj HC Sparta Praha, kde by bol súčasťou trénerského tandemu s Pavlom Grossom. V stredu si však užíval najmä spoločné oslavy s fanúšikmi.uviedol Stavjaňa pred vystúpením na slávnostné pódium.Jeho asistent Ivan Švarný prišiel pred play off s nápadom, aby sa do šatne priniesla kovová reťaz, na ktorú sa budú pripínať puky v prípade víťazstiev. Napokon na nej v stredu viselo 15 pukov, z toho štyri zlaté. Reťaz však symbolizovala aj tímové puto, ktoré je potrebné pri veľkých úspechoch.poznamenal Stavjaňa a dodal, že už jeho otec mu v minulosti predvídal úspechy:Medzi hráčmi panovala výborná nálada, ktorú si užívajú už od stredajšieho rozhodujúceho duelu so Spišskou Novou Vsou.uviedol k bujarým oslavám útočník Tomáš Hrnka, ktorý má na svojom konte aj dva tituly s HC Košice a jeden s HC ´05 Banská Bystrica. Prvý titul v kariére získal naopak Matej Bača.povedal Bača, ktorý bol na ľade v časególu Miloša Bubelu, ktorý nastrelil do kolena brániaceho hráča a puk prepadol do bránky:Nitrania v základnej časti predvádzali kolísavé výkony, dokázali uspieť iba v jednom z úvodných siedmich duelov ročníka a spadli až na samé dno extraligovej tabuľky. Od neho sa postupne dokázala odraziť výbornými výkonmi v októbri, resp. v novembri. Tesne pred vyraďovacou fázouupadli do výsledkovej krízy. Tri kolá pred koncom dlhodobej časti Nitrania mohli spečatiť svoj priamy postup do štvrťfinále na ľade Trenčína, no napriek trojgólovému vedeniu po úvodnom dejstve na ľade Dukly prehrali a napokon sa sstretli v bojoch o štvrťfinále. Tesný postup ich nabudil a vo štvrťfinále boli prvým tímom, ktorý z ôsmej pozície zdolal víťaza ZČ. V semifinále narazili na Michalovce, ktoré zdolali takisto 4:2 na zápasy azáver sezóny zakončili jednoznačným triumfom nad Spišskou Novou Vsou (4:0).poznamenal 43-ročný kapitán Branislav Mezei, ktorý sa tešil s Nitrou aj pred ôsmimi rokmi a jeho kariéra v jej drese bude pokračovať aj v nasledujúcej sezóne.