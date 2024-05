Nové Zámky angažovali útočníka Lineta

Nové Zámky 28. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Jakub Linet sa stal hráčom HC MIKRON Nové Zámky. Za sebou má sezónu v HC 19 Humenné, v ktorej si vyrovnal svoje gólové aj bodové maximum v najvyššej slovenskej súťaži. Novozámocký klub informoval o angažovaní 33-ročného centra na oficiálnej stránke.



Linet odohral v ročníku 2023/2024 49 zápasov v drese Humenného a s 23 bodmi za 14 gólov a 9 asistencií bol tretí v tímovom bodovaní. Na individuálne vydarenú sezónu by rád nadviazal aj v novozámockom drese, ktorý si už obliekol v sezóne 2018/2019. "Pokúsim sa spraviť maximum pre tímový úspech ak tomu prispejem aj gólmi, bude to len plus. Samozrejme, všetko bude závisieť aj od toho, aké úlohy budem mať v tíme," uviedol. V najvyššej slovenskej súťaži už hral aj za materskú Žilinu, Michalovce a Košice, s ktorými získal v roku 2023 majstrovský titul.