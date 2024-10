Nové Zámky posilnil ďalší legionár, klubu sa upísal Američan Rapuzzi

Nové Zámky 29. októbra (TASR) - Vedenie HC Mikron Nové Zámky sa dohodlo na zmluve s americkým hokejistom Williamom Rapuzzim. Tridsaťštyriročný útočník prichádza do kádra priebežne posledného tímu Tipos extraligy po pôsobení v talianskom HC Asiago. Rapuzzi strávil celú sezónu 2021/22 v drese HC Slovan Bratislava a získal s "belasými" majstrovský titul.



Rapuzzi odohral celý uplynulý ročník v nadnárodnej ICEHL so ziskom 37 bodov (18+19) v 47 zápasoch. Za Asiago si pripísal aj tri štarty v tejto sezóne a v nich jednu asistenciu. Od roku 2014 pôsobí na starom kontinente a vyskúšal si súťaže v Nórsku, Švajčiarsku, Fínsku a Rakúsku. Počas majstrovskej sezóny v bratislavskom Slovane nazbieral v 50 dueloch základnej časti 56 bodov (25+31) a bilanciu štyri góly a sedem asistencií pridal v play off.



Novozámčania nazbierali v 15 zápasoch sezóny iba deväť bodov a patrí im posledné miesto. Vedenie reagovalo na nepriaznivé výsledky zmenami v kádri. Zámky angažovali aj dvojicu 28-ročných kanadských útočníkov. Na juh Slovenska prišiel Jayce Hawryluk a ešte pred ním oznámil klub aj príchod Nicka Ritchieho, ktorý má na konte 519 zápasov v NHL s bilanciou 90 gólov a 105 asistencií. Jeho starší brat Brett oblieka dres HK Nitra.