Nové Zámky sú naďalej na čele, Trenčín poslal na dno Liptákov

HC ´05 Banská Bystrica - Slovan Bratislava 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)



Góly: 7. Harris, 23. Pecararo (Harris, Haščák), 29. Harris, 42. Haščák (Gachulinec), 53. Pecararo. Rozhodovali: D. Konc st., Hronský - Hercog, Junek, vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2447 divákov.



Bystrica: Belányi - Pavlin, Bačík, Björkung, Kojo, Luža, Ďatelinka - Troock, Kontos, Jendek - Sukeľ, Urbánek, Gašpar - Kabáč, Bíreš, Šoltés - Výhonský, Sojka, Gabor



Slovan: Coreau - MacKenzie, Beňo, Valach, Maier, Sersen, Gachulinec, Demo, Žabka - Pecararo, Harris, Takáč - Lukošík, Gennaro, Haščák - Šotek, Minárik, Zigo - Petriska, Kytnár, Matoušek







MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)



Góly: 38. a 50. Handlovský - 9. a 15. Valach, 44. Petráš. Rozhodovali: Fridrich, Stano - Kacej, Vyšný, vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 800 divákov



L. Mikuláš: Valent – Hudec, Ventelä, Pavúk, Novajovský, Mesikämmen, Djakov, Kapičák – Kriška, Kuru, Karsums - Michalík, Walega, Handlovský – Uhrík, Saari, Šmída - Drábek, Kalousek, Braun - Haluška



Trenčín: LaCouvee - Tourigny, Starosta, Pietroniro, Ulrych, Martiška, Hlaváč, Pazdera - Petráš, Čacho, Sloboda - Thelin, Flick, Valach - Hudec, Sojčík, Krajčovič - Stahoň, Gaťár, Jakubec







HK GROTTO Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)



Góly: 5. Majdan (Nellis, Rapáč) - 24. Zabusovs (Hammond), 29. Pavlovs (Paločko, Zabusovs), 35. Macejko, 60. Žitný (Paločko). Rozhodovali: Krajčík, Novák - Durmis, Jurčiak, vylúčení: 4:3 na 2 min., navyše Osburn (Mich.) DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Ališauskas, Ulander, Beaudry, Romaňák, Ordzovenský, Žiak - Vandas, Salituro, Verbeek - Rapáč, Nellis, Majdan - Giľák, Bortňák, Štrauch - Novák, Kerbashian, Hamráček



Michalovce: Škorvánek - Michalčin, Glazkov, Osburn, Hammond, Macejko, Mihalik - Zabusovs, Suja, Paločko - Žitný, Pavlovs, Lapšanský - Vašaš, Buc, Bezúch - Lačný, Galamboš, Chalupa







HC MIKRON Nové Zámky - HKM Zvolen 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)



Góly: 3. Johnson (Jackson, Farley), 33. Lee (Farley, Chovan), 55. Farley (Jackson), 56. J. Mikúš (Hatala) - 4. Hanna (Huntebrinker, Sideroff), 23. Sideroff (Huntebrinker), 29. Huntebrinker (Hecl, Mudrák). Rozhodovali: Baluška, Výleta - Frimmel, Valo, vylúčení: 3:7, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, divákov.



Zámky: Kantor - Hatala, Kozák, Ligas, Lee, Chovan, Roman, Knižka - Jackson, Johnson, Farley - Števuliak, T. Mikúš, Klempa - Barto, J. Mikúš, Šišovský - Mišiak, Ondrušek, Faith - Babeliak



Zvolen: Paterson - Hain, Messner, Mudrák, Hanna, Kubka, Hraško - Zuzin, Langkow, Bondra - Sideroff, Huntebrinker, Hecl - Jedlička, Šiška, Kašlík - Marcinek, Viedenský, Csányi







HC Košice - HK Nitra 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Góly: 9. Bartánus (Tybor), 28. Campbell (Jääskeläinen, Southoron), 32. Jääskeläinen (Campbell, Chovan), 42. Jääskeläinen. Rozhodovali: Štefik, Žák - Jedlička, Knižka, vylúčení: 2:10 na 2 min., navyše Slovák (Koš.) 5+DKZ za pichnutie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 834 divákov.



Košice: Riečický - Olsson, Deyl, Šedivý, Southorn, Ferenc, Novota, A. Bartoš - Leskinen, Campbell, Jääskeläinen - Bartánus, Chovan, Tybor - Lamper, Slovák, Rogoň - Jokeľ, Linet, Havrila



Nitra: O´Connor - Bodák, Mezei, Švarný, Donaghey, Gajdoš, Erkamps, Pupák - Krivošík, Buncis, Bajtek - Solenský, Morrison, Sýkora - Pekarčík, Hrnka, Tvrdoň - Lacka, Šramaty, Molnár







HK Poprad - HC MV Transport Prešov 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)



Góly: 11. Vainio (Kotvan, Yogan), 31. Bokroš (Valigura, Mlynarovič), 39. Valigura (Yogan). Rozhodovali: Kalina, Korba - Bogdaň, Janiga, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1726 divákov.



Poprad: Peters – Drgoň, Meliško – Vainio, Kotvan – Bokroš, Brincko – Mešár – Svitana, Bubela, Záborský – Yogan, Mlynarovič, Valigura – Kukuča, Skokan, Paločko – Petráš, Suchý, Sokoli – Paukovček



Prešov: Rabčan - Rajnoha, Fekiač – Ballhorn, Ľalík, D. Jendroľ, Giles – Nátny - Žilka, Pulščák, Sýkora – Nauš, Gerlach, Šimek – Neuls, Girduckis, Martin – Krajč, Klíma, K. Jendroľ



1. Nové Zámky 14 10 1 1 2 57:29 33



2. Slovan Bratislava 13 10 0 2 1 53:23 32



3. Zvolen 14 6 2 3 3 46:47 25



4. Spišská Nová Ves 13 5 2 2 4 36:34 21



5. Michalovce 14 5 1 3 5 37:38 20



6. Poprad 14 5 2 0 7 41:39 19



7. Košice 13 5 2 0 6 36:34 19



8. Nitra 14 6 0 1 7 32:47 19



Bratislava 30. októbra (TASR) - Hokejisti HC MIKRON Nové Zámky sú po 14. kole naďalej na prvom mieste Tipos extraligy. Zostali na ňom vďaka nedeľňajšiemu víťazstvu nad HKM Zvolen 4:3. Na posledné miesto klesli hráči Liptovského Mikuláša, ktorí podľahli Trenčínu 2:3.Novozámčania sa 1. miesto dostali po piatkovom víťazstve v Prešove a udržali sa na ňom aj po 14. kole. Proti Zvolenu prehrávali na domácom ľade 1:3, ale ešte v riadnom hracom čase dokázali otočiť na 4:3. Víťazný gól strelil v 56. minúte Juraj Mikúš. Pre Novozámčanov to bolo piate víťazstvo v sezóne a desiate z uplynulých jedenástich zápasov. Na čele tabuľky majú náskok jedného bodu pred Slovanom Bratislava."Belasí" v nedeľu zvíťazili v Banskej Bystrici 5:0, čím zareagovali na piatkovú domácu prehru 1:2 pp s Košicami. Druhýkrát po sebe sa im stalo, že po prehranom zápase si udržali čisté konto. Už tretí "shutout" v sezóne (a zároveň tretí z uplynulých štyroch zápasov) dosiahol brankár Jared Coreau, ktorý naň potreboval 38 zákrokov. Banskobystrickí "barani" prehrali tri z uplynulých štyroch zápasov a na posledné miesto majú iba dvojbodový náskok.Pod Banskou Bystricou sú už iba tímy Trenčína a Liptovského Mikuláša. V ich vzájomnej konfrontácii na Liptove sa z víťazstva radovali "vojaci," ktorých za cennými tromi bodmi potiahol dvojgólový útočník Marek Valach. Dva góly strelil aj domáci útočník Lukáš Handlovský, ktorý tím nadviazal na hetrik z piatkového duelu so Zvolenom. Jeho tím však obe stretnutia prehral (vo Zvolene 5:6 pp). Trenčania tak po priamom súboji predbehli Liptákov, ktorí majú na poslednom mieste manko jedného bodu.Hokejisti Michaloviec potvrdili dlhodobo priaznivú bilanciu so Spišskou Novou Vsou. Na súperovom ľade zvíťazili 4:1 a stiahli rozdiel v tabuľke na jeden bod. Michalovce zdolali Spišiakov vo všetkých 8 doterajších extraligových zápasoch od ich návratu do najvyššej súťaže v roku 2021. V súčte so vzájomnými zápasmi v 1. lige zdolali Michalovce Spišiakov už v 20 súťažných zápasoch po sebe. Zatiaľ posledné víťazstvo Spišskej Novej Vsi (6:5 pp) je z 6. októbra 2017.Hráči Košíc sa po vzájomnom zápase bodovo vyrovnali Nitre. Po nevýraznom úvode sezóny sa výsledkovo dvihli a zvíťazili v siedmich z uplynulých deviatich zápasov. Prvýkrát v sezóne majú na konte viac víťazstiev než prehier. Proti Nitre nadviazali na piatkové víťazstvo na Slovane a prvýkrát v sezóne neinkasovali. Rovnako 19 bodov ako Košice a Nitra má aj Poprad."Kamzíci" v nedeľu zdolali Prešov 3:0, čím dosiahli plný bodový zisk po dvoch prehrách. Do ich zostavy sa po piatkových pozíciách zdravých náhradníkov vrátili útočníci Miloš Bubela a Dávid Skokan. Čisté konto dosiahol brankár Anthony Peters, ktorému naň stačilo 17 zákrokov. Pre Prešov to bola už štvrtá prehra po sebe.10. Banská Bystrica 13 3 3 0 7 33:46 1511. Dukla Trenčín 14 4 1 0 9 34:47 1412. Lipt. Mikuláš 14 3 1 2 8 34:45 13