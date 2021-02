Nové Zámky už bez útočníka Reháka, vrátil sa do Žiliny

Nové Zámky 4. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Samuel Rehák skončil na vlastnú žiadosť v extraligovom HC Nové Zámky. Jeho ďalšie hokejové kroky smerovali do klubu druhej najvyššej slovenskej súťaže Vlci Žilina, v ktorom pôsobil pred príchodom do tímu "býkov". Novozámocký klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 18-ročného centra bola sezóna 2020/2021 prvá v najvyššej slovenskej súťaži. Odohral v nej 20 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal jeden bod za asistenciu, dve trestné minúty a dva mínusové body.