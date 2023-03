O víťazovi ZČ rozhodne posledné kolo, Prešov má istý zostup

tabuľka po 43. kole:



1. Slovan Bratislava 49 27 3 6 13 160:111 93



2. Košice 49 27 5 2 15 159:112 93



3. Zvolen 49 24 4 7 14 165:135 87



4. Banská Bystrica 49 21 7 2 19 145:152 79



5. Spišská Nová Ves 49 20 3 10 16 140:141 76



6. Nové Zámky 49 20 6 2 21 139:130 74



7. Michalovce 49 17 7 7 18 122:125 72



8. Poprad 49 16 9 3 21 147:151 69



9. Trenčín 49 19 3 5 22 129:151 69



10. Nitra 49 17 3 4 25 125:156 61



11. Liptovský Mikuláš 49 15 3 7 24 123:149 58



12. Prešov 49 10 8 6 25 125:166 52*







*-istý zostup

Bratislava 3. marca (TASR) - Hokejisti Prešova zostúpia z Tipos Extraligy do druhej najvyššej súťaže. Definitívne o tom rozhodla ich prehra vo Zvolene (0:7) v predposlednom 43. kole a zároveň víťazstvo Liptovského Mikuláša nad vedúcim Slovanom Bratislava (3:1). Liptáci sa udržali medzi slovenskou elitou, pred záverečným kolom majú pred posledným Prešovom šesťbodový náskok. Istotu účasti v prvej šestke majú napriek prehre v Košiciach (0:3) hráči Spišskej Novej Vsi, ktorá si tak prvýkrát v histórii zahrá štvrťfinále play off extraligy.Slovan nevyužil možnosť zaistiť si prvenstvo v základnej časti. Košice ho v piatok bodovo dorovnali a o víťazovi tak rozhodne až nedeľňajšie záverečné kolo. Úradujúci majster má však stále všetko vo svojich rukách, ak zdolá doma Nové Zámky v riadnom hracom čase, s istotou obháji Pohár Dušana Pašeka. V porovnaní s "oceliarmi", ktoré sa na záver predstavia v Banskej Bystrici, má lepšie vzájomné zápasy. Zvolen skončí v tabuľke s určitosťou na 3. mieste, štvrtá je Banská Bystrica, ktorá už mala pred 43. kolom takisto istý priamy postup do štvrťfinále.V boji o priamy postup do play off naplno zabrali Nové Zámky, ktoré zdolali Michalovce 4:2 a posunuli sa na 6. miesto o dva body pred svojho súpera. Týmto výsledkom pomohli aj Spišskej Novej Vsi, ktorá si definitívne zaistila prvú šestku. V nej bude chýbať Poprad, ktorý prehral doma s Banskou Bystricou 2:4 a predstaví sa v kvalifikácii play off.Extraligový hokej po dvoch rokoch opäť vymizne z Prešova, ktorý utrpel debakel vo Zvolene a skončí s určitosťou na poslednom 12. mieste. V tabuľke už nemôže predstihnúť jedenásty Mikuláš a v nedeľnom stretnutí na ľade Trenčína sa rozlúči s najvyššou súťažou. L. Mikuláš si víťazstvom nad Slovanom nielen udržal extraligovú príslušnosť aj pre budúcu sezónu, ale navyše si udržal šancu postúpiť do kvalifikácie play off. Nitra totiž prehrala v Trenčíne 2:4 a pred Liptákmi má už iba trojbodový náskok, v nedeľu privíta Mikuláš doma pod Zoborom.