Duklu Trenčín opúšťa obranca Crinon

Trenčín 27. januára (TASR) - Francúzsky hokejový reprezentant Pierre Crinon po vzájomnej dohode ukončil spoluprácu s extraligovým klubom HK Dukla Trenčín. Dvadsaťšesťročný obranca sa vracia do rodnej krajiny, kde by mal posilniť tím Brleurs de Loups Grenoble. Informoval o tom oficiálny web "vojakov".



Crinon prišiel do Trenčína pred touto sezónou z Rouen, v 28 zápasoch v drese Dukly nazbieral tri body za asistencie, ako aj 99 trestných minút. "V týchto dňoch dostala Dukla Trenčín od francúzského tímu Grenoble ponuku na Pierrov prestup. Klub tejto ponuke vyhovel a Pierre má tak namierené do nového tímu Brleurs de loups. Aj týmto spôsobom by sme sa mu chceli poďakovať za odvedenú prácu pre náš tím a prajeme mu veľa hokejových úspechov v novom pôsobisku," uviedol trenčiansky klub na svojej webstránke s tým, že aktívne pracuje na nájdení adekvátnej náhrady a posilnení kádra.