TEL: Obranca Drgoň zostáva v Poprade, predĺžil zmluvu o dva roky

Poprad 20. júna (TASR) - Skúsený hokejový obranca Adam Drgoň bude aj naďalej obliekať dres HK Poprad. S extraligovým klubom sa dohodol na novej dvojročnej zmluve.



Drgoň má za sebou bodovo najlepšiu sezónu a dočkal sa predĺženia kontraktu. "Bolo to pre mňa ľahké rozhodnutie. Mám veľkú dôveru trénera Mikulu a tiež aj Poprad bude mať opäť tie najvyššie ciele. Klub funguje na vysokej úrovni, všetky veci klapali, takže nebol žiadny dôvod meniť zamestnávateľa," povedal pre klubový web. Poprad dokázal v minulej sezóne postúpiť do finále play off, v ňom prehral so Zvolenom 1:4 na zápasy. "Nie som alibista, ktorý tvrdí, že cieľom je dostať sa do play off a potom sa uvidí. Každý normálny športovec musí mať tie najvyššie ciele. Minulý rok sme mali veľkú kvalitu, tá bude aj tento rok, zostáva kostra tímu a prídu aj nové posily. Budeme chcieť opäť zaútočiť na tie najvyššie priečky," zhodnotil 36-ročný bek tímové ambície.



Drgoň zažil bodovo najlepšiu sezónu, v ktorej získal 36 bodov a svoje maximum vylepšil o úctyhodných 14 bodov. "To, čo sme od Adama čakali, to naplnil. Je to výborný bek so skvelou rozohrávkou a podporou útoku. Aj keď bol o neho veľký záujem, tak sme radi, že sme sa dohodli a zostáva u nás. Určite ocenil aj to, ako sme k nemu pristupovali počas jeho pôsobenia v Poprade a vloženú dôveru nám určite v ďalšej sezóne vráti," povedal na margo predĺženia zmluvy s Drgoňom riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi.



Odchovanec trnavského hokeja debutoval v extralige v sezóne 2003/2004 v drese bratislavského Slovana. Až do ročníka 2008/2009, keď sa stal stabilným členom martinskej obrany, pôsobil väčšinou v prvej lige a jeden a pol sezóny odohral aj v druhej najvyššej nemeckej súťaži. Poprad je jeho siedma extraligová zastávka, hral aj za Košice, Piešťany, Trenčín a Zvolen. V najvyššej slovenskej súťaži nastúpil v 700 zápasoch, v ktorých nazbieral 197 bodov za 40 gólov a 157 asistencií. Reprezentoval Slovensko na šampionáte do 18 rokov v roku 2003, kde získal s národným tímom striebro. Je dvojnásobný slovenský šampión a tiež aj víťaz Kontinentálneho pohára z roku 2009.