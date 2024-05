Obranca Hatala sa po siedmich rokoch vrátil do Trenčína

Trenčín 28. mája (TASR) - Do kádra hokejistov HK Dukla Trenčín pribudol Andrej Hatala. Pre 27-ročného obrancu ide o návrat do materského klubu po siedmich rokoch. Dukla informovala o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Hatala odišiel z Trenčína po sezóne 2016/2017. Následne jednu sezónu pôsobil v Žiline, dva roky strávil v Nových Zámkoch a v ročníku 2020/2021 získal v drese HKM Zvolen extraligový titul. V lete 2021 sa vrátil do Nových Zámkov, za ktoré odohral tri ďalšie sezóny. V uplynulom ročníku 2023/2024 nazbieral v 37 zápasoch 10 kanadských bodov za asistencie.



Počas 12 sezón odohral v slovenskej extralige celkovo 467 duelov s bilanciou 9 gólov a 54 asistencií. "Teším sa, že po siedmich rokoch budem hrať doma, je to pre mňa určite výzva. Verím, že budeme hrať o najvyššie priečky a že budeme ľudí baviť hokejom," uviedol Hatala.