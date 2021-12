Hokej-TEL: Obranca Rais sa vrátil z Prešova do Nitry

Nitra 20. decembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Matúš Rais bude opäť pôsobiť v materskom klube HK Nitra. Pod Zobor zamieril po tom, čo nedávno ukončil pôsobenie v HC GROTTO Prešov. Nitriansky klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



„Po jeho predčasnom ukončení zmluvy v Prešove bola možnosť ho získať. Rozhodli sme sa ju využiť a dohodli sme sa na zmluve do konca sezóny. Je to náš odchovanec a zapadá do našej filozofie, aby v našom tíme pôsobilo čo najviac domácich hráčov. Ide tiež o reakciu na dlhší výpadok obrancu Šimona Nemca, ktorému prajeme vydarený juniorský šampionát a veríme, že sa dostane aj na olympiádu,“ povedal prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.



Rais začal sezónu 2021/2022 v Prešove a v 18 zápasoch dosiahol bilanciu 2 góly, 4 asistencie, 8 trestných minút a 5 plusových bodov.