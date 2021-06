Obrancovia Mudrák a Ťavoda pokračujú v Michalovciach

Michalovce 15. júna (TASR) - Slovenskí hokejoví obrancovia Dávid Mudrák a Ján Ťavoda budú aj v sezóne 2021/2022 pôsobiť v extraligovom klube HK Dukla Ingema Michalovce. Informovala o tom oficiálna stránka "líšok."



Mudrák mal ambíciu absolvovať sezónu 2020/2021 v zámorskej juniorskej súťaži a v úvode sezóny sa rozohral v Košiciach. Po účinkovaní na MS hráčov do 20 rokov sa vrátil do Tipos extraligy, avšak už v drese Michaloviec. Doteraz za ne odohral 36 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 3 góly, 11 asistencií, 33 trestných minút a 18 plusových bodov.



Ťavoda prišiel do Michaloviec počas sezóny 2019/2020 z Popradu výmenou za holandského obrancu Mikea Dalhuisena. V ročníku 2020/2021 mal v 61 zápasoch bilanciu 1 gól, 6 asistencií, 86 trestných minút a 3 plusové body. V slovenskej extralige už obliekal aj dresy materského Zvolena, slovenskej dvadsiatky, Banskej Bystrice a Žiliny.



V kádri michalovskej Dukly pre sezónu 2021/2022 je zatiaľ 5 obrancov a 13 útočníkov. Okrem Ťavodu a Mudráka budú súčasť defenzívy aj Vladimír Mihálik, Tomáš Bokroš a Miroslav Macejko. V zozname zmluvne viazaných útočníkov sú zatiaľ Fín Janne Keränen, Američan Tony Cameranesi, Pavol Regenda, Lukáš Lačný, Dávid Hajnik, Andrej Kukuča, Marco Halama, Jozef Tibenský, Marek Mašlonka, Samuel Chalupa, Jakub Suja, Bruno Mráz a Roman Žitný.



K zmene dôjde na brankárskom poste, keďže Tomáš Tomek už zamieril do Popradu a Stanislav Škorvánek do Žiliny. Z vlaňajšieho kádra Michaloviec majú nové pôsobiská aj Marek Bartánus, Eduard Šedivý (obaja Košice), Christophe Lalancette, Graeme McCormack (obaja Hradec Králové), Jordon Southorn (Znojmo), Samuel Takáč (Slovan Bratislava) a Mark Louis (Cardiff).