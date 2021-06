Odchovanci Meliško, Marcinek a Chlepčok pokračujú v HKM Zvolen

Zvolen 18. júna (TASR) - V kádri slovenského hokejového majstra HKM Zvolen budú aj v sezóne 2021/2022 pôsobiť odchovanci Jakub Meliško, Patrik Marcinek a Ján Chlepčok. Extraligový klub na svojej oficiálnej webstránke informoval, že sa s nimi dohodol na predĺžení zmlúv.



Pre obrancu Meliška, ktorý 25. júna oslávi 25. narodeniny, pôjde o tretiu sezónu v A-mužstve HKM. V majstrovskom ročníku 2020/2021 nastúpil do 63 zápasov, v ktorých mal bilanciu 2 góly, 9 asistencií, 12 trestných minút a 3 mínusové body. "V prvom rade som čakal na Zvolen, iný klub by som riešil, až keby mi to s HKM nevyšlo. Viacero hráčov z majstrovského základu zostalo, takže sa pokúsime nadviazať na úspech. Rozbehli sme tímovú letnú prípravu na novú sezónu a zatiaľ som spokojný. Tréningy sú pestré, niektoré veci som bol zvyknutý robiť aj predtým," povedal Meliško, ktorý si už v kariére vyskúšal aj pôsobenie v Česku i Francúzsku.



Pôsobisko nezmenil ani 22-ročný univerzálny útočník Patrik Marcinek, ktorý mal v sezóne 2020/2021 bilanciu 5 gólov, 7 asistencií, 8 trestných minút a 8 plusových bodov v 58 zápasoch. "Vo Zvolene som doma, mám tu veľa známych a študujem v Banskej Bystrici. Preto som ani na ponuku na prestup nereflektoval," povedla Marcinek.



Pre 22-ročného útočníka Chlepčoka bol nepríjemný najmä záver sezóny 2020/2021, keď na tréningu utrpel vážne zranenie hlavy. Vo finálovej sérii napokon nenastúpil, no bol rád, že spoluhráči vybojovali majstrovský titul. Chlepčok stihol v sezóne odohrať 30 zápasov, v ktorých mal bilanciu 5 gólov, 1 asistencia, 4 trestné minúty a 4 plusové body. "Som rád, že Zvolenčania mali o mňa záujem a rátajú so mnou aj do novej sezóny. Hrám tu od dorastu, som domáci hráč," povedal Chlepčok.