Hokej-TEL: Pardavý vzal prehru na seba, Hrnčár pochválil celý tím

Bratislava 22. januára (TASR) - Hokejisti Liptovského Mikuláša potvrdili stúpajúcu formu aj na ľade lídra. V nedeľnom zápase 32. kola Tipos extraligy zdolali Slovan na jeho ľade 3:0 a zaknihovali už štvrtý triumf po sebe. Brankár Michal Valent nedostal gól v druhom zápase za sebou a Liptáci v štyroch uplynulých dueloch inkasovali iba trikrát.



Asistent trénera Liptákov Martin Hrnčár bol po zápase spokojný nielen s výsledkom, ale i hrou: "Takéto zápasy sa hodnotia vždy veľmi dobre. Mali sme za sebou tri zápasy, v ktorých sme dokázali uspieť na ľade súperov. Slovan bol štvrtý, čaká nás ešte súboj v Nitre. Veľmi nás teší, že sme sa dokázali otriasť z nie ideálneho výkonu z Michaloviec, v ktorom sme síce zvíťazili, ale výkon bol chabý. Dnes to bolo o niečom inom, hráči si zápas užívali, dodržali veci. Snažili sme sa napádať súpera, ten robil chyby a dali sme góly. Zahrala nám výborne obrana a brankár, ale samozrejme celý tím, ktorý do bodky robil, čo sme chceli."



Hostia z Liptova hrali na Slovane dobrý hokej, fungovala im defenzíva, ale boli odvážni aj smerom dopredu. Na domáceho brankára Hlavaja vyslali 24 striel. "Pre nás je dôležité to, aby sme neboli statickí. Nerozlišujeme, či hráme so Slovanom, alebo Košicami, alebo s Popradom. Nechceme stáť a čakať, chceme byť aktívni. Vďaka tomu sme dnes dali tri góly. Je to o tom, že hráči veria tomu, čo sme nastavili a ohromne si pomáhajú. Je tam veľa zblokovaných striel, hráči sú ochotní trpieť. Je to komplexná práca celého tímu," dodal Hrnčár.



Tréner Slovana Ján Pardavý uviedol, že o osude zápasu rozhodol prvý gól: "Nás tento zápas veľmi mrzí. Nemali sme dobrý vstup do zápasu. Hráčov sme pripravovali na to, že Mikuláš hrá v poslednom období aktívne. Dôležitý bol prvý gól ktorý sme inkasovali, od toho momentu sme začali panikáriť. Hovorili sme hráčom, aby sme hrali aktívne a jednoducho. Ale Mikuláš bol všade a my sme robili zlé rozhodnutia. Bez gólu sa nedá vyhrať. Súper bol zdatný v defenzíve aj v ofenzíve, ale rozhodol ten prvý gól. Keby sme viedli, bolo by to o niečom inom. Túto prehru beriem na seba."



Kormidelník domácich dodal, že jeho zverenci súpera nepodcenili: "My sme hovorili o tom, že musíme vstúpiť do zápasu, ako keby sme hrali proti Košiciam, alebo Zvolenu. Pracovali sme na tom dva dni. Podcenenie som nevidel, ale boli tak situácie, kedy sme zbytočne strácali puky a každým nezdarom sme išli dolu. Dostali sme potom prvý gól a už sme naháňali mačku vo vreci."



Nevôľu s domácou prehrou vyjadrili aj fanúšikovia. Z tribún sa ozýval piskot a aj skandovanie "budíček". "Treba sa k tomu postaviť chlapsky. Ľudia na to majú nárok. Musím sa s tým vyrovnať, ale je to nepríjemné v hrať v takomto prostredí," uzavrel Pardavý.