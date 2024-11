Petráš chce vidieť Košice na prvom mieste

Zvolen 4. novembra (TASR) – Hokejisti Košíc sa dobre naladili na reprezentačnú prestávku. V nedeľnom 17. kole Tipos extraligy zvíťazili na ľade Zvolena 3:0 a priblížili sa lídrovi tabuľky zo Spišskej Novej Vsi na rozdiel bodu. Okupujú druhú priečku, keď vyhrali piaty duel z uplynulých šiestich. Dôležitú zásluhu na troch bodoch pod Pustým hradom mal dvojgólový košický útočník Šimon Petráš. V mixzóne neskrýval spokojnosť:



„Prvú tretinu sme hrali celkom dobre, boli sme lepší, ale potom nás Zvolen trochu zatlačil a bránili sme sa. Dôležitý bol druhý gól po zvládnutom oslabení, ktorý nás upokojil a tretí gól pri našej presilovke súpera úplne dorazil. Ja som dal prvý gól v presilovke, dobre som dostal puk do kruhu a strieľal som na bližšiu žrď. Druhý môj gól na 0:3 pramenil z prečíslenia troch na dvoch. Mal som už iba pred sebou brankára a strelil som mu to medzi nohy.“



Košičania vo Zvolene zvládli od konca druhej tretiny až po tretiu časť hry štyri oslabenia v rade. „Máme ich najlepšie v lige. Chalani to hrajú fakt brutálne dobre. Sme všetci veľmi radi, že neinkasujeme v oslabeniach. A ak si tou presilovkou vieme pomôcť, tak je to iba plus, že ju vieme využiť,“ netajil Petráš, ktorý sa vyjadril aj postaveniu košického mužstva v tabuľke po tom, či tím bodoval v siedmom dueli z posledných ôsmich: „Chceme vyhrávať, chceme byť prví a teší nás, že je to len na jeden bod. Stále sme však iba na začiatku, dôležité body ešte len prídu, no teší nás, že strácame už teraz na lídra iba jeden bod. A taktiež som rád, že sme sa dobre naladili pred reprezentačnou prestávkou. Na takej dobrej vlne sa teraz nesieme. Dúfame, že i po pauze to bude takto pokračovať.“



Zvolenčania sú v zložitejšej situácii. Okupujú deviatu priečku a od predposlednej ich delia len tri body. Na prvú šestku strácajú päť bodov. Duel s Košicami chceli zvládnuť za tri body, ale nenašli recept na brankára Janusa. „Začali sme najprv dobre, no potom zle tým, že sme inkasovali v oslabení gól. Následne sme znovu začali hrať, veľa šancí sme Košiciam nedávali, bohužiaľ góly sme nedali. Napriek tomu sme ich napádali, hrali stále do tela až do druhého gólu v tretej tretine. A aj keď pridali Košičania tretí gól, tak stále sme chceli skórovať a zdramatizovať zápas. Kebyže ja premením šancu za stavu 0:1, tak je to iné. Musím triafať do bránky z takej pozície. Ak nedáme gól, ťažko sa potom vyhráva.,“ lamentoval po prehre zvolenský kapitán a útočník Marek Viedenský, pričom výkon nehanil: „Možno ten výsledok teraz vyzerá hrozne. Nemali by sme doma na nulu prehrať. Myslím si, že sme hrali skoro tak dobre ako proti Spišskej, kde sme dali na jej ľade štyri góly a neinkasovali ani raz. Len nám tie góly v tomto zápase proti Košiciam proste nepadli.“



Viedenskému sa nepáčili ani nevyužité presilové hry. „Nevyužili sme štyri presilovky v rade, hoci sme tam šance mali. Kebyže nám tam padne aspoň nejaký malý, škaredý gól. Možno stále skúšame dať góly z priamych striel a to je chyba,“ dodal skúsený kapitán Zvolena.