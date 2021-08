Poľský útočník Walega uspel na skúške v Liptovskom Mikuláši

Liptovský Mikuláš 13. augusta (TASR) – Poľský hokejový útočník Kamil Walega uspel na skúške v extraligovom klube MHK 32 Liptovský Mikuláš, s ktorým podpísal zmluvu. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Walega odohral za Liptákov oba doterajšie prípravné zápasy - so Žilinou (1:2) a s Martinom, v ktorom bol pri víťazstve 2:1 strelec oboch gólov Liptákov. Pre 21-ročného útočníka pôjde o prvé pôsobisko mimo Poľska. V doterajšej kariére pôsobil vo farbách materského klubu JKH GKS Jastrzebie, z ktorého viackrát zamieril na hosťovania. V ročníku 2020/2021 získal s tímom titul v najvyššej poľskej súťaži. V 45 zápasoch mal bilanciu 8 gólov, 11 asistencií a 14 trestných minút.



„Na Kamila som dostal pozitívne odporúčania a tak verím, že tak ako my pomôžeme hráčovi v osobnom raste, on pomôže výkonmi nášmu mužstvu. Presadil sa už aj v poľskej reprezentácii, s ktorou sa predstaví aj v olympijskej kvalifikácii," povedal tréner MHK 32 Liptovský Mikuláš Milan Jančuška.