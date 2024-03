Poprad nevyužil šancu potvrdiť prvé miesto, Slovan je bližšie k šestke

Poprad 1. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava uspeli na ľade lídra tabuľky z Popradu (5:1) a zvýšili svoje šance na umiestnenie v najlepšej šestke a priamu účasť vo štvrťfinále Tipos extraligy. "Kamzíci" si mohli v prípade triumfu zabezpečiť prvýkrát v histórii prvenstvo v základnej časti v najvyššej slovenskej súťaži. Domáci to nevyužili, ale pred záverečnými dvoma stretnutiami majú stále najlepšiu východiskovú pozíciu na zisk Pohára Dušana Pašeka.



Slovanu vyšiel úvodu duelu, keď dostal dvakrát šancu v presilovej hry a obe zvládol využiť. Najprv sa v 7. minúte presadil Miroslav Preisinger a v polovici prvej časti zaznamenal prvý gól v drese "belasých" švédsky obranca Julius Bergman. V druhej tretine sa hostia dostali do prečíslenia, Brett Findlay našiel Daniila Fominycha, ktorý upravil už na 3:0.



"Teší nás, že sa prezentujeme na konci základnej časti takýmito výkonmi. Potvrdili sme to výsledkom na ľade prvého Popradu. Naša prezentácia bola už v minulých zápasoch dobrá, ale dnes koncentrácia od ranných hodín a viera po víťazstve, pobiť sa o šestku u chlapcov bola veľká. To jednoznačne rozhodlo o zápase, v ktorom sme dominovali a zaslúžene sme vyhrali," uviedol kouč hostí Peter Oremus.



Prvýkrát v sezóne bolo na popradskom zimnom štadióne vypredané (4233 divákov), ale fanúšikovia domáceho tímu sa po prvý raz potešili až v 49. minúte. Početnú výhodu využil Andrej Kukuča, no to bolo zo strany Popradu všetko. "Hrali sme doma a chceli sme vyhrať. Mali sme však zlý začiatok, boli sme viackrát vylúčení a inkasovali sme góly. Potom sme sa nevedeli dostať späť do zápasu a prehrali sme," zhodnotil strelec jediného gólu "kamzíkov".



V závere duelu sa ešte hostia presadili dvakrát zásluhou Samsona Mahboda a druhý gól v stretnutí zaznamenal Fominych. Práve slovenský krídelník druhej formácie Slovana bol nakoniec hviezdou duelu, keď získal 4 body (2+2). "Celý zápas sme mali pod kontrolou. Potrebovali sme tieto tri body, ale musíme sa sústrediť na ďalšie dva zápasy a vyhrať ich, aby sme mali šancu dostať sa do prvej šestky," povedal Fominych. Zverenci Oremusa zostali na 8. mieste, no na šiestu priečku, ktorá patrí priebežne Banskej Bystrici strácajú už len dva body. "Belasých" čaká ešte stretnutie na ľade Nových Zámkov a v poslednom kole privítajú Liptovský Mikuláš.



Popradčania sú v opačnej situácii, ale v uplynulých troch dueloch získali len bod. Predtým mali šnúru jedenástich víťazstiev v rade. "Kamzíci" majú pred Michalovcami, ktoré zaváhali na ľade Nových Zámkov (2:3) stále päťbodový náskok. Tretia s rovnakým počtom bodov je Spišská Nová Ves a aj on má šancu ešte skončiť prvá. "Snažili sme sa sústrediť sami na seba, nesledovali sme ako hrali Michalovce. Stále máme náskok, ale musíme sa zlepšiť. Určite je dôležité, že to máme vo vlastných rukách, no musíme hrať lepšie a dobre sa pripraviť na play off," dodal Kukuča.



Omnoho nespokojnenší bol asistent trénera domácich Ján Šimko: "Dnes vyhral určite lepší tím. My sa potrebujeme zamyslieť hlavne v rámci našej hry a herného prejavu nad osobnou disciplínou. Je to pre nás znova ponaučenie, že potrebujeme robiť veci, ktoré vieme a máme robiť, no v tomto stretnutí sme ich nevideli." Poprad cestuje v nedeľu na ľad siedmeho Zvolena a v záverečnom kole privíta Spišskú.