Poprad 5. júla (TASR) - Hokejový klub HK Poprad podpísal zmluvy s dvojicou brankárov. Štefan Valluš si vyslúžili svoj prvý profesionálny kontrakt, o ďalšiu sezónu predĺžil zmluvu Roman Rychlík.



Devätnásťročný Valluš bude trénovať s A-tímom Popradu v pozícii tretieho brankára. O rok starší Rychlík odíde po prípravných zápasoch na hosťovanie do prvoligového tímu. "Uplynulú sezónu hodnotím z pohľadu kariérneho rastu kladne. Musím poďakovať trénerovi Mikulovi za prejavenú dôveru, dostal som šancu aj v dôležitých zápasoch. Popri Tomášovi Vošvrdovi to mohlo byť stále menej zápasov, čiže som za tú odchytanú porciu rád. Samozrejme, na druhej strane ich mohlo byť viac, ale nad minulosťou netreba lamentovať," povedal Rychlík po premiérovej extraligovej sezóne. "Čaká má nová výzva a situácia v mojej hokejovej kariére. Dúfam, že presvedčím trénera o svojich kvalitách, odchytám čo najviac duelov, budem prínosom pre tím a snáď dosiahneme čo najlepší výsledok," uviedol pre oficiálnu stránku klubu.



"Pre mladých brankárov je momentálne na trhu veľmi ťažká situácia. Obaja naši gólmani sú talentovaní s potenciálom, ale potrebujú chytať. Platí to ešte viac o Štefanovi Vallušovi, ktorý celú minulú sezónu iba trénoval a takto to nemôže ostať. Zatiaľ bude u nás ako tretí brankár a uvidíme, či dostane šancu v extralige, alebo mu budeme musieť niečo nájsť, pretože vidím, že je to brankár, ktorý môže v budúcnosti ešte namútiť veľa vody. To isté platí o Romanovi, v tomto veku potrebuje odchytať čo najviac súťažných zápasov," vyjadril sa tréner brankárov Stanislav Salát.



Valluš je popradský odchovanec a prešiel mládežníckymi kategóriami Popradu. Posledné dve sezóny strávil v juniorke. V niekoľkých zápasoch bol aj náhradným brankárom v A-tíme, ale do extraligového zápasu zatiaľ nezasiahol. Rychlík prišiel do Popradu v sezóne 2015/16. Postupne sa dostal až do popradského áčka, za ktoré odchytal v uplynulej sezóne sedem zápasov s 90,63% úspešnosťou zásahov a priemerom 2,53 inkasovaného gólu na zápas.