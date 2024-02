Poprad potvrdil pozíciu lídra, Košičanov trápi slabá koncovka

Košice 4. februára (TASR) - V rozdielnych náladách išli na tretiu reprezentačnú prestávku hokejisti HC Košice a HK Poprad. Zatiaľ čo "kamzíci" víťazstvom 3:2 potvrdili pozíciu lídra tabuľky, prehra 2:3 znamenala pre "oceliarov" tretí bezbodový zápas po sebe a zároveň aj predĺženie streleckej krízy.



Jedným z cieľov Košičanov v záverečnom zápase pred deväťdňovou zápasovou prestávkou bolo ukončiť čakanie na strelený gól. Neskórovali v dvoch predošlých zápasoch po sebe, čo sa im stalo prvýkrát od marca 2018. Ani v prvej tretine zápasu proti Popradu nemierili presne, no napokon sa ich čakanie skončilo po 155 minútach. Po piatich minútach druhej časti sa štvrtým gólom v sezóne presadil kapitán Michal Chovan, keď tečoval puk za brankára Adama Vaya. Popradčania, ktorí sa po piatkovom zápase prvýkrát v sezóne dostali na prvé miesto tabuľky, však dokázali skóre otočiť. Efektná akcia najlepšieho ligového strelca Ryana Dmowského, presilovková dorážka Tomáša Záborského a gól do prázdnej bránky Patrika Svitanu oslavujúceho aj 500. extraligový bod znamenali skóre 1:3.



Košičania dovtedy viackrát nevyužili sľubné gólové príležitosti, gól Joonu Jäskeläinena v čase 58:49 im síce dodal nádej na zvrat, ale ten už nedosiahli. Tretíkrát dostali puk do popradskej bránky až po uplynutí poslednej sekundy zápasu. "Bol to obojstranne výborný zápas. Poprad prišiel v pozícii lídra tabuľky, my sme dali do duelu veľké úsilie. Viac od tímu nemôžeme žiadať, teda s výnimkou vyššieho počtu strelených gólov. Mali sme dobrý čas v útočnej tretine," uviedol Ceman. Jeho zverenci sú na priebežnom 4. mieste tabuľky, no až šesť tímov dokázalo streliť viac než košických 123 gólov. Jediný náš problé je, že nestrieľame dostatok gólov z príležitostí, ktoré si vytvoríme. Herné činnosti, na ktorých pracujeme, fungujú, no potrebujeme dávať viac gólov," poznamenal Ceman, ktorého tímu nepomohol k víťazstvu ani vyšší počet striel - 34:24.



Rozdielne pocity prežíval kormidelník popradského tímu Todd Bjorkstrand. "Dôležité bolo, že sme na veľkom klzisku dobre korčuľovali. Snažili sme sa držať hru čo najďalej od našej bránky. Výborne nám zachytal náš brankár. V tretej tretine sme strelili gól v presilovke, ktorý bol kľúčový. Bol to ďalší náročný zápas a vyzerá to, že v slovenskej lige sú všetky také." Bjorkstrand prevzal tím v prvej polovici novembra, keď boli "kamzíci" na 9. mieste so 17-bodovou stratou na vtedajšieho lídra Spišskú Novú Ves. Poprad sa pod jeho vedením herne aj výsledkovo zdvihol a v Košiciach predĺžil svoju najdlhšiu víťaznú sériu v sezóne na osem zápasov. Reprezentačnú prestávku strávi na prvom mieste s 5-bodovým náskokom na Spišskú Novú Ves.