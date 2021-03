Tipos extraliga: Zvolen je držiteľom Pohára Dušana Pašeka

hlasy po zápase:

Ján Šimko, asistent trénera Popradu: "Zápas nedopadol podľa našich predstáv. Chceli sme ho vyhrať. Súper bol agresívnejší v určitých úsekoch hry. Naše myšlienky sa už momentálne upierajú na najdôležitejšiu časť sezóny, takže ideme do play off z tretieho miesta."



Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Z našej strany dobrý zápas. V prvej tretine nás trochu Poprad prestrieľal, ale chytili sme sa v našej presilovej hre. Druhú tretinu sme zahrali lepšie, ako zvykneme hrávať. Dostali sme Poprad pod tlak. Zápas bol otvorený až do konca. My sme na tretiu tretinu nastupovali s tým, že si skúsime play off hokej a byť defenzívnejší, počkať si na chybu súpera. Tá prišla a dali sme gól na 4:3. Výhra nám môže vliať sebavedomie do bojov v predkole."

Konečná tabuľka po záverečnom 50. kole základnej časti

1. Zvolen 50 27 8 6 9 179:125 103*



2. Michalovce 50 27 7 4 12 155:113 99*



3. Poprad 50 26 7 3 14 186:133 95*



4. Slovan 50 26 6 4 14 146:115 94*



5. Nitra 50 25 3 8 14 163:156 89*



6. Detva 50 22 4 6 18 156:144 80*



-----------------------------------------------------



7. Trenčín 50 21 6 4 19 169:134 79**



8. Košice 50 19 7 4 20 148:128 75**



9. Nové Zámky 50 14 6 7 23 132:140 61**



10. Banská Bystrica 50 14 5 5 26 135:171 57**



------------------------------------------------------



11. Miškovec 50 11 3 8 28 118:181 47



12. Liptovský Mikuláš 50 6 0 3 41 105:252 18



*-priamy postup do štvrťfinále



**-postup do predkola play off

Na snímke zľava brankár HK Dukla Ingema Michalovce Tomáš Tomek a jeho spoluhráč Eduard Šedivý, vpravo hráč HK Nitra Tomáš Hrnka v zápase 50.kola hokejovej Tipos Extraligy HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra 21. marca 2021 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Hlasy po zápase:

Juraj Faith, tréner HK Dukla Ingema Michalovce: "Nitra vstúpila dobre do zápasu, my sme v úvode neboli aktívni. Vtedy nás podržal brankár Tomek, ale Nitra pokojne mohla ísť do vedenia. V druhej tretine sme dominovali, hrali sme naozaj dobrý hokej. Podarilo sa nám odskočiť súperovi a v tretej sme to kontrolovali. Umiestnili sme sa na 2. mieste, ale najdôležitejšia časť sezóny nás čaká."



Antonín Stavjaňa, tréner HK Nitra: "Sme radi, že máme za sebou 50 kôl a už sa tešíme na play off."

Na snímke gólová radosť Zvolena počas zápasu 50. kola hokejovej Tipos Extraligy HC 07 Detva - HKM Zvolen 21. marca 2021 v Detve. Foto: TASR - Ján Krošlák

Tipos extraliga - záverečné 50. kolo základnej časti:

HK Poprad - HK Dukla Trenčín 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Góly: 7. Skokan (Seigo), 20. Livinston (Skokan, Svitana), 34. Višnevskij (Svitana, Skokan) - 10. Berisha (Bokroš, Reddick), 23. Hecl (Ackered, Rajnoha), 38. Hecl (Paukovček, Ackered), 49. Berisha (Starosta, Ackered), 60. Hecl. Rozhodovali: Baluška, Stano – Durmis, Kacej, vylúčení: 6:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Poprad: Hamerlík – Drgoň, Brejčák, Seigo, Višnevskij, Ulrych, Kramár, Hodorovič – Svitana, Skokan, Haščák – Tavi, Preisinger, Handlovský – Mashinter, Zagrapan, Livingston – Matúš Paločko, Bjalončík, Matej Paločko – Mešár



Trenčín: Valent – Ackered, Lemcke, Starosta, Bokroš, Jalasvaara, Ilenčík, Honzek, Rajnoha – Hecl, Paukovček, Sádecký – Okuliar, Rehuš, Kukuča – Kettunen, Reddick, Berisha – Krajč, Ferenyi, Devine





HC Mikron Nové Zámky - HC Košice 4:3 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 17. Seppanen (Okoličány), 33. Iacobellis (Jurík, Varga), 44. Hain (Västilä, Števuliak), 62. Doggett (Jurík) - 9. Frič (Růžička, Jokeľ), 39. Cibák (Pavlin, Poirier), 54. Poirier (Vay). Rozhodovali: D. Konc st., Žák – Synek, Orolin, vylúčení: 5:3 na 2 min, navyše 52. Jacobs 5 min+DKZ za napadnutie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, bez divákov.



HC Mikron Nové Zámky: Kiviaho – Hain, Västilä, Fereta, Holenda, Roman, Mikuš, Šeliga, Petrík – Števuliak, Doggett, Rogoň – Varga, Iacobellis, Jurík – Majdan, Seppanen, Obdržálek – Andrisík, Ondrušek, Okoličány



HC Košice: Vay – Cibák, Pavlin, Růžička, Novota, Deyl, Michalčin – Jenyš, Poirier, Jacobs – Jokeľ, Havrila, Belluš – Frič, Demek, Milý – Vaculik, Krasničan, Nagy





HC'05 Banská Bystrica – HC Slovan Bratislava 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Góly: 20. Gašpar (Zigo, Rapáč), 27. O'Donnel (Brodzinski, R. Gašpar). Rozhodovali: Lokšík, Hronský – D. Konc ml., Jurčiak, vylúčení na 2 min: 4:3, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Banská Bystrica: Belányi – Crevier-Morin, Jago, Žiak, Ďatelinka, Bdžoch, Petrinec, S. Hudec – Faško-Rudáš, Mlynarovič, Lamper – Vašaš, Kriška, Melcher – D'aoust, Marek Sloboda, Kabáč – Rákoš, Gabor



Slovan: Parks – Sersen, Ališauskas, Štajnoch, Meszároš, Brodzinski, Maier, Valach, Beňo – Rapáč, Bortňák, Matoušek – Gašpar, Harris, Urbánek – Zigo, Kytnár, O'Donnell – Lukošík, Jendek, Kundrík



hlasy po zápase:

Tuukka Poikonen, tréner Banskej Bystrice: "Je ťažké vyhrať zápas, keď nestrelíte gól. Napriek tomu, že sme museli mať niektorých hráčov mimo zostavy, tak náhradníci sa snažili, dali do toho všetko a bojovali. Z tohto pohľadu môžeme byť spokojní, hoci prehrať zápas nie je dobré. Chýbali nám niektorí kľúčoví hokejisti pre to, že zjedli niečo zlé, to bol tiež dôvod, prečo sme nastúpili v oklieštenej zostave. Musíme sa už pripraviť na Trenčín na predkolo play off, v ktorom máme šancu uspieť."



Robert Döme, tréner Slovana Bratislava: "Moje mužstvo ukázalo veľa dobrých vecí, rovnako i charakter, bojovnosť. Môžem byť spokojný. Každá výhra nás poteší, zvlášť posledná v dlhodobej časti súťaže. Myslím si, že aj výkon bol celkom fajn. Hrali sme naplno, nešetrili sme hráčov, keďže veľa z nich sa vrátilo do zostavy po zraneniach, takže potrebujú hrať. Išli sme s cieľom vyhrať a predviesť čo najlepší výkon. Nepodcenili sme súpera."



Rastislav Gašpar, strelec víťazného gólu Slovana: "Sme spokojní, že sme vyhrali nad Banskou Bystricou. Naladili sme sa dobre na play off. Hrali sme oveľa lepšie ako v poslednom zápase. Nedali sme síce góly v hre piatich proti piatim, no verím, že v ďalších zápasoch ich dáme a budeme vyhrávať. Som rád, že som dnes pomohol gólom i asistenciou. Tešíme sa na Nitru, myslím si, že je to najschodnejší súper pre nás spomedzi tých, čo boli k dispozícii. Liga je totiž v tejto sezóne veľmi vyrovnaná."





HC 07 Detva - HKM Zvolen 3:4 (0:4, 2:0, 1:0)

Góly: 22. Klíma (Lalík, Askarov), 40. Askarov (Lalík), 48. Lalík (Askarov, Čacho) - 4. Marcinek (Kolenič), 6. Kolenič (Marcinek, Kotvan), 18. Chlepčok (Hraško, Kubka), 19. Tibenský (Marcinek). Rozhodovali: Novák, Tvrdoň - Gegáň, Stanzel, vylúčení: 8:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Detva: Lietava (21. Lazušin) – Jendroľ, Turan, Rais, King, Bakala, Bača, Masarik – Magdolen, Halama, Ľupták – Ščurko, V. Fekiač, Žilka – Lalík, Klíma, Askarov – Čacho



Zvolen: Trenčan – Debnár, Kotvan, Meliško, Hatala, Hraško, Kubka – Marcinek, Tibenský, Kolenič – Ďuriš, Gubančok, Daniš – Brumerčík, Jedlička, Chlepčok – Čunderlík





MHk 32 Liptovský Mikuláš - DVTK Jegesmedvék Miškovec 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)

Góly: 17. Uhrík (Nemec, Štrauch), 35. Droppa (Rud. Huna, Štrauch), 58. Rud. Huna (Nemec, Štrauch) - 4. Osterberg (Walker, Rokaly), 7. Magosi (D. Kiss, Galanisz), 8. Csányi (Vas), 30. Osterberg (Láda, Ritó), 53. Walker. Rozhodovali: Orolin, Goga – Jedlička, Janiga, vylúčení: 4:5 na 2 min, navyše Nemec - Ritó obaja 10 min za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Kozel (7. Bátory) – Nemec, Kurali, Droppa, Mezovský, Valtola, Rusina, Židek, Duran – Rudolf Huna, Uhrík, Štrauch – Michalík, Oško, A. Kiss – Vybiral, Surový, Dunčko – Haluška, Parobek, Kalousek



DVTK Miškovec: Adorján – D. Kiss, Wehrs, Fredriksson, Szirányi, Láda, Göz, Vojtkó – Miskolczi, Vas, Csányi – Rokaly, Osterberg, Walker – Ritó, Galanisz, Magosi – Révész





HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Góly: 18. Korhonen (Regenda, McCormack), 19. Suja (Lehtonen, Mašlonka), 22. Takáč (McCormack), 29. Galamboš (Mašlonka, Ťavoda) - 4. Šiška (Fominych, Pupák). Rozhodovali: Štefik, Snášel - Crman, Bogdaň, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek – Mudrák, Mihálik, McCormack, Šedivý, Louis, Ťavoda, Zekucia – Korhonen, Lalancette, Hickmott – Takáč, Suja, Šoltés – Regenda, Galamboš, Bartánus – Török, Lehtonen, Mašlonka - Lačný



HK Nitra: Cowley – Bodák, Mezei, Nemec, Švarný, Vitaloš, Ege, Hřebíček, Pupák – Holešinský, Slovák, Tvrdoň – Žitný, Hrnka, Finlay – Drábek, Kollár, Bajtek – Fominych, Šiška, Múčka



Program vyraďovacej časti



predkolo (kvalifikácia o postup do play off) - na tri víťazstvá



Trenčín (7) - Banská Bystrica (10)



Košice (8) - Nové Zámky (9)



/termíny: 24., 25., 27., 28.* a 30. marca*/



*-prípadné štvrté a piate zápasy





štvrťfinále play off - na štyri víťazstvá

Zvolen (1) - horší z dvojice postupujúcich tímov z predkola /termíny zápasov: 2., 3., 6., 7., 9.*, 11.* a 13. apríla*/



Michalovce (2) - lepší z dvojice postupujúcich tímov z predkola /termíny: 2., 3., 6., 7., 9.*, 11.* a 13. apríla*/



Poprad (3) - Detva (6) /31. marca, 1., 4., 5., 8.*, 10.* a 12. apríla*/



Slovan (4) - Nitra (5) /31. marca, 1., 4., 5., 8.*, 10.* a 12. apríla*/



*-prípadný piaty, šiesty a siedmy zápas

Bratislava 21. marca (TASR) - V predkole play off hokejovej Tipos extraligy narazí Trenčín na Banskú Bystricu a Košice sa stretnú s Novými Zámkami. Rozhodlo o tom nedeľné záverečné 50. kolo základnej časti. Po ňom je známa aj ďalšia štvrťfinálová dvojica, tretí Poprad sa stretne so šiestou Detvou.Trenčianska Dukla si ustrážila siedmu priečku v tabuľke vďaka víťazstvu 5:3 v Poprade. Ôsme miesto obsadili Košice, ktoré v záverečnom kole prehrali v Nových Zámkoch 3:4 po predĺžení. Novozámčania zostali na deviatej priečke, takže na Košičanov narazia aj v predkole (kvalifikácii) play off. To štartuje v stredu 24. marca na ľadoch Trenčína a Košíc.Poprad nedokázal v tabuľke predstihnúť druhé Michalovce a skončil v dlhodobej časti na treťom mieste. Michalovčania si poradili doma 4:1 s Nitrou, ktorá tak zostala na piatej priečke, čo znamená, že štvrťfinálovú sériu so štvrtým Slovanom začne v Bratislave. "Belasí" si poistili štvrté miesto triumfom 2:0 nad desiatou Banskou Bystricou. Už istý držiteľ Pohára Dušana Pašeka Zvolen, ktorý si zaistil prvenstvo v základnej časti už v piatkovom 49. kole, na záver uspel v Detve 4:3.Sezóna sa v nedeľu skončila pre jedenásty Miškovec a dvanásty Liptovský Mikuláš. S ročníkom sa rozlúčili vzájomným súbojom, v ktorom vyhral DVTK na Liptove 5:3.