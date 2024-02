Poprad sa dostal na čelo tabuľky, Šimko: Odzrkadlila sa naša práca

Poprad 2. februára (TASR) - Hokejisti Popradu potvrdzujú naďalej výsledkovú formu a vďaka nej sa dostali po piatku na čelo tabuľky. "Kamzíci" v 41. kole Tipos extraligy zdolali Trenčín 4:1 a natiahli víťaznú sériu už na sedem zápasov. Asistenta trénera domácich Jána Šimka teší, že sa práca odzrkadlila v tabuľke. Podľa obrancu Mareka Hudeca súper zaslúžene vyhral.



Popradčania vystriedali na pozícii lídra najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Spišskú Novú Ves, ktorej patrilo prvé miesto od 3. decembra. Zverenci Vlastimila Wojnara sa však nedokázali vymaniť z hernej krízy, prehrali piatykrát v sérii, keď neuspeli na ľade Liptovského Mikuláša (2:3). "Je to skôr ukazovateľ pre fanúšikov a pre novinárov. My sa na to veľmi nezameriavame. Samozrejme nás teší, že práca sa momentálne odzrkadlila v tabuľke. Pre nás je podstatné, že sme zvládli zápas za tri body a v nedeľu nás čaká ďalší ťažký duel v Košiciach. Budeme chcieť hrať opäť víťazný hokej, aby sme sa tam, čo najdlhšie udržali," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii Šimko.



"Kamzíci" sa ujali vedenia už po 86 sekundách, keď Andrew Calof našiel medzi kruhmi Petra Bjalončíka, ktorý prestrelil Connora LaCouveeho. Na ďalší gól čakali diváci až do 37. minúty a opäť sa tešili domáci. Strelu Bena Betkera trenčiansky brankár len vyrazil do strany a Dominik Jendek zakončil do odkrytej bránky. V závere sa najprv strelou do prázdnej bránky presadil Tyler Coulter. O 89 sekúnd na neho nadviazal Calof.



"Úvod sme mali veľmi rýchly, dali sme gól. Pocitovo nám to však potom uškodilo, opadla nám energia a prejavilo sa to hlavne v druhej tretine. Nemali sme také energické korčuľovanie a podržal nás Adam v bráne. Niečo sme si povedali pred treťou tretinou, aj keď sme do nej vstupovali s dvojgólovým náskokom. Zahrali sme ju však ukážkovo, odohrali sme ju vynikajúco a Trenčín sme do ničoho nepustili, no až na záver. Za stavu 4:0 by sme to mali hrať pre brankára, ale opäť sme tam pustili taký lacnejší gól. Sme veľmi radi za víťazstvo pred domácimi fanúšikmi," skonštatoval Šimko.



Trenčania v úplnom závere dosiahli čestný úspech, keď Šimon Petráš 42 sekúnd pre sirénou prekazil čisté konto domácemu Adamovi Vayovi. "Bol to pre nás veľmi náročný zápas. Poprad hral veľmi dobre a disciplinovane počas celých 60 minút. Bolo vidno obrovskú stopu ich trénera, keď to porovnám z predchádzajúcimi stretnutiami, videl som markantný rozdiel. Treba uznať, že vyhrali zaslúžené," povedal obranca hostí Marek Hudec, ktorý pred dvoma rokmi pôsobil v Poprade.



Dukla strieda víťazstvá s prehrami. Minulý týždeň dokázala doma zdolať Banskú Bystricu 3:0, no tentokrát to na body nestačilo. "Neviem príčinu, pretože sa snažíme zodpovedne pripraviť na každý zápas. Chceme to zlomiť, dostať sa do čo najlepšie pozície pred play off. Tam už je možné všetko," dodal M. Hudec. Trenčín tak naďalej figuruje na 9. priečke, no doťahuje sa na neho Liptovský Mikuláš, ktorý stráca len bod.