TEL: Poprad v priamom súboji o prvé miesto vyhral v Nových Zámkoch

HC Slovan Bratislava - HC Košice 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)



Góly: 35. Gašpar (Sersen, O'Donnell), 50. Lee (Ranford), 53. Lee (Kytnár, Studenič), 53. O'Donnell (Maier, Harris) - 56. B. Mráz (Krasničan, Cibák). Rozhodovali: Šefčík, Müllner – Hercog, D. Konc ml., vylúčení: 3:5, navyše: Pospíšil (Košice) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0



Slovan: Durný – Ališauskas, Sersen, Štajnoch, Bačik, Valach, Lee, Beňo, Maier – Studenič, Kytnár, Ranford – O'Donnell, Harris, Gašpar – Jendek, Urbánek, Zigo – S. Petráš, Bortňák, Kundrík



Košice: Sedláček – Baránek, Pavlin, D. Růžička, Michalčin, Deyl, T. Slovák, Cibák – Michal Chovan, Réway, M. Pospíšil – Klhůfek, B. Mráz, Jenyš – O. Jokeľ, Havrila, Milý – Belluš, Frič, Krasničan – Eliaš



HK Dukla Ingema Michalovce - DVTK Jegesmedvék Miškovec 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)



Góly: 40. Bartánus (Takáč) - 14. Reszegh (Rauhauser, Wehrs), 35. Galanisz (Jordan). Rozhodovali: Lokšík, Kalina - Frimmel, Janiga, vylúčení: 9:10, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0



Michalovce: Tomek – Mihálik, Southorn, Ventelä, McCormack, Ťavoda, Louis, Zekucia – Takáč, Hickmott, Bartánus – Šoltés, Lalancette, Majdan – Regenda, Galamboš, Török – Chalupa, Češík, Mašlonka - Ragan



Miškovec: Rajna – Wolff, D. Kiss, Wehrs, Szirányi, Láda, Rauhauser, Vojtkó – Csányi, Osterberg, Jordan – Rokaly, Vas, Reszegh – Lövei, Galanisz, Magosi – Ritó, Miskolczi, Révész

HK Dukla Trenčín – MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)



Góly: 19. Alderson (Sládok), 27. Alderson (Ackered, N. Shore), 29. N. Shore (D. Shore), 32. Okuliar (Sládok, D. Shore), D. Shore (Alderson, Ackered) – 4. Oško (Štrauch, Huna). Rozhodovali: Baluška, Valach – Durmis, Šoltés, vylúčení: 6:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0



Trenčín: Valent – Lemcke, Ackered, T. Bokroš, Stacha, Rajnoha, E. Švec, Sládok – Alderson, Kettunen, Bezúch – Chromiak, Valach, Hecl – D. Shore, N. Shore, Okuliar – Kukuča, J. Švec, Krajč – Ferényi



Litovský Mikuláš: Kozel – Kurali, Rusina, Petran, Pavúk, M. Bača, Mezovský, Parobek, S. Droppa – Rudolf Huna, Oško, Štrauch – Michalík, Toma, Hamráček – M. Surový, Uhrík, Králik – Kalousek, M. Matoušek, Haluška

HC'05 Banská Bystrica – HC 07 Detva 4:3 pp a sn (2:2, 0:1, 1:0 – 0:0, 1:0)



Góly: 1. Breton (Lamper, Winguist), 20. Lamper (Winquist, Biro), 50. Tamáši, rozhodujúci nájazd Winquist – 7. V. Fekiač (Askarov, T. Klíma), 17. J. Sýkora (Korím, Čacho), 38. F. Fekiač (Downing). Rozhodovali: Snášel ml., Goga – Stanzel, Vyšný, vylúčení: 6:7, navyše: Rymsha (Detva) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0



Banská Bystrica: Vay – Petrinec, Biro, Drew, Breton, Lopejský, Demo, A. Žiak, Ďatelinka – Sojka, Šimun, Výhonský – Lamper, Winquist, Faško-Rudáš - L. Lunter, O. Giertl, Vybíral - Vašaš, Tamáši, Marek Sloboda



Detva: R. Petrík (21. Sholl) – F. Fekiač, Rais, Korím, Gachulinec, D. Jendroľ, O. Turan, Rymsha, Ľalík – A. Nauš, P. Halama, Ľupták - Ščurko, Downing, J. Sýkora – T. Klíma, V. Fekiač, Askarov – Charbonneau, Čacho, Cox

HC Mikron Nové Zámky - HK Poprad 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)



Góly: 51. Seppänen (Števuliak), 57. Drtina (Fereta, Jurrík) - 24. Svitana (Haščák, Brejčák), 31. Skokan (Bjalončík, Dalhuisen), 56. Haščák (Handlovský), 56. Bjalončík (Zagrapan, Brejčák), 59. Svitana (Haščák, Dalhuisen). Rozhodovali: Stano, J. Tvrdoň – Crman, P. Tvrdoň, vylúčení: 2:5, presilovky a oslabenia: 0:0,



Nové Zámky: Kiviaho – Hain, Mikuš, Roman, Västilä, Drtina, Fereta, Šeliga – Iso-Mustajärvi, Seppänen, Obdržálek – Bajtek, Holovič, Okoličány – Rogoň, Ondrušek, Jurík – Števuliak, Rehák, Giľák



Poprad: Vošvrda – Repe, Drgoň, Dalhuisen, Brejčák, Česánek, Hudec, Jevoš, Kramár – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Preisinger, Handlovský – Mešár, Zagrapan, Livingston – Hajnik, Bjalončík, Paločko

tabuľka:



1. Poprad 12 9 0 2 1 49:24 29



2. Nové Zámky 15 7 2 2 4 49:37 27



3. Nitra 11 9 0 0 2 41:30 27



4. Slovan 12 7 1 0 4 44:30 23



5. Detva 13 5 2 1 5 40:38 20



6. Zvolen 9 5 1 1 2 28:20 18



7. Košice 13 5 1 1 6 37:33 18



8. Michalovce 13 3 3 1 6 42:45 16



9. Miškovec 12 4 0 3 5 30:38 15



10. Banská Bystrica 12 3 2 0 7 34:46 13



11. Trenčín 10 3 0 0 7 26:35 9



12. Liptovský Mikuláš 12 0 0 1 11 19:63 1



Bratislava 22. novembra (TASR) - Hokejisti Popradu sa v nedeľu vrátili na čelo tabuľky Tipos extraligy. Pomohla im k tomu výhra 5:2 v priamom súboji o prvé miesto v Nových Zámkoch. Slovan Bratislava zdolal v súboji 16. kola HC Košice 4:1. Domáci rozhodli o svojom triumfe v tretej tretine, ktorú vyhrali aj vďaka dvom gólom obrancu Camerona Leeho 3:1. Slovan tak ovládol aj druhé derby s Košicami v tejto sezóne. Potvrdil zlepšenú formu, vyhral tretí ligový duel za sebou a celkovo ôsmy z deviatich.Hokejisti HC Slovan Bratislava zdolali v nedeľnom súboji 16. kola Tipos extraligy HC Košice 4:1. Domáci rozhodli o svojom triumfe v tretej tretine, ktorú vyhrali aj vďaka dvom gólom obrancu Camerona Leeho 3:1.Slovan tak ovládol aj druhé derby s Košicami v tejto sezóne. Potvrdil zlepšenú formu, vyhral tretí ligový duel za sebou a celkovo ôsmy z deviatich. Potvrdil zlepšenú formu, vyhral tretí ligový duel za sebou a celkovo ôsmy z deviatich.Domáci boli v úvode o čosi aktívnejší, v 4. min sa o závar pred košickou bránkou postaral štvrtý útok Slovana, puk smerujúci do bránky po Bortňákovej dorážke v poslednej chvíli odpratal spred čiary Frič. "Belasí" následne hrali 26 sekúnd presilovku 5 na 3, ale túto veľkú výhodu nevyužili. Košičania sa smerom dopredu iba ťažko presadzovali, ich kombinácie viazli a Durný v prvej tretine väčšinou čelil iba strelám z diaľky. Zato Sedláček musel byť v pozore, v 17. min si vydýchol, keď osamotený Harris po Gašparovej prihrávke nedokázal zblízka zakončiť do odkrytej bránky.V druhom dejstve pokračoval defenzívny hokej s minimom šancí. Slovan mal strelecky navrch, v 32. min unikol vo vlastnom oslabení Harris, no v nájazde netrafil bránku. O tri minúty neskôr sa o šarvátku postarali Kytnár s Pospíšilom, obaja putovali na trestnú lavicu. V následnej hre 4 na 4 predviedli domáci vydarenú kombinačnú akciu, po osi O'Donnell - Sersen zamieril presne k žŕdke Gašpar a otvoril skóre.Hostia sa v tretej tretine snažili o vyrovnanie, proti nim však stále sformovaná obrana Slovana na čele s pozorným brankárom Durným. V 49. min vychytal Klhůfeka, ktorý na dvakrát nedokázal poslať puk za jeho chrbát. Domáci druhýkrát gólovo udreli v 50. min, keď si obranca Lee sťahovačkou zasekol protihráča a nedal Sedláčkovi šancu - 2:0. Slovan sa dostal do laufu a súper už nedokázal brzdiť jeho útoky. Na 3:0 zvýšil v 53. min opäť Lee a o 13 sekúnd neskôr pridal štvrtý zásah O'Donnell, ktorý šikovne nastavil čepeľ na pas Harrisa. Košická striedačka zareagovala na nepriaznivý vývoj oddychovým časom. Hostia v závere ožili, no podarilo sa im už iba znížiť zásluhou Mráza, gól musel ešte odobriť videorozhodca.Hokejisti DVTK Jegesmedvék Miškovec zvíťazili v zápase 16. kola Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 2:1.Domáci tím sa v prvom domácom zápase po výmene trénera prezentoval sympatickým gestom, keď na tribúnu umiestnil transparent s poďakovaním Miroslavovi Chudému. V úvode sa k sľubným šanciam dostali hostia, ale brankár Tomek podržal svoj tím. Na bezgólovom skóre nič nezmenili ani prvé presilovky, no početná výhoda Miškovca v 14. minúte už znamenala zmenu skóre. Strelu obrancu Wehrsa tečoval Reszegh a Tomek nestihol zareagovať - 0:1.V druhej tretine pribudlo nervozity aj vylúčení na oboch stranách. Náskok hostí mohol v 22. minúte zvýšiť Magosi, ale v sľubnej šanci neprekvapil Tomeka. V 35. minúte však predsa len bolo 0:2, keď Galanisz využil zmätok okolo Tomekovej bránky. Domáci znížili deväť sekúnd pred koncom druhej časti, keď Bartánus využil voľný priestor pred Rajnom - 1:2.Hosťom sa v tretej tretine darilo držať Michalovčanov mimo výhodných streleckých pozícií. Tí skúsili aj hru so šiestimi hráčmi, no ani v nej sa už skóre nezmenilo.V nedeľňajšom zápase 16. kola Tipos extraligy zvíťazil Trenčín nad Liptovským Mikulášom 5:1.Trenčania na zápas nastúpili s viacerými zámorskými posilami a proti Liptákom nezačali dobre. V 4. minúte prepadli v strednom pásme. Štrauch poslal puk pred bránkovisko, kde ho šikovne tečoval do siete Oško. Mierna aktivita bola na domácich hokejkách a vojakom sa vyrovnať podarilo v závere úvodnej časti. Navrátilec do dresu Dukly Alderson sa pretlačil cez Mezovského a prekonal ležiaceho brankára Kozla.V úvode druhej časti hry udávali tempo zápasu Trenčania a podarilo sa im aj zvrátiť stav stretnutia. V 27. minúte počas presilovej hry nabil Ackered Aldersonovi a kanadský útočník strelou z voleja pridal druhý gól svojho tímu. Hostia následne odpadli. V 29. minúte sa presadila bratská dvojica Shoreovcov. Tí sa najskôr dostali do úniku, dvakrát si vymenili puk a Nick zakončil prakticky do prázdnej bránky. Silné minúty zverencov trénera Pardavého podčiarkol prvý útok. V 32. minúte po strele Sládoka gólman puk vyrazil a z ťažkého uhla ho do siete poslal Okuliar. V závere druhej tretiny mali Liptáci šancu dostať sa späť do zápasu, no Surového strela sa iba obtrela o žŕdku.V záverečnej tretine Trenčania kontrolovali priebeh zápasu. V 54. minúte sa presadil aj druhý z bratského tandemu Shoreovcov – Drew, ktorý ťažil z nevydarenej strely Aldersona.V nedeľňajšom zápase 16. kola Tipos extraligy zvíťazili hokejisti Banskej Bystrice nad Detvou 4:3 po samostatných nájazdoch.Banskobystričania mali dobrý vstup do stretnutia, ktoré sa hralo opäť vo Zvolene. V 54 sekunde ťažil z chyby hosťujúceho beka Breton, keď sa parádne trafil z medzikružia – 1:0. Detva mohla odpovedať v presilovke, ale Čacho ani Ščurko recept na Vaya zblízka nenašli. Podarilo sa to až v siedmej minúte V. Fekiačovi, ten zakončoval pohotovo po šikovnej prihrávke Askarova od zadného mantinelu – 1:1. Hokejisti spod Poľany sa nabudili a mali o niečo viac z hry. Zaujal prienik Čacha, gólman 'baranov' zasahoval s problémami. Napokon kapituloval v sedemnástej minúte. Strieľal Sýkora spoza kruhu v presilovke a tečovaný puk z hokejky Ďatelinku si napokon našiel cestu medzi žrde – 1:2. Následne mohol pridať tretí gól hostí v oslabení Cox, nevyužil únik. Banskobystričania trestali 36 sekúnd pred prestávkou v hre štyroch proti štyrom. Po pekne kombinačnej akcii Wimquista sa presadil spomedzi kruhov švihom Lamper a oslávil tak štvorstý zápas v drese HC '05 – 2:2.Tréner Detvy poslal na druhú tretinu do bránky Sholla a ten v tejto časti hry regulárny gól neinkasoval, pretože po koncovke Faška-Rudáša ho neuznal videorozhodca. Kontakt Lampera s americkým gólmanom bol posúdený ako nedovolený zo strany banskobystrického hokejistu. Hostia mali viac šancí, ale nevyužívali ich. Na Vayovi stroskotali Halama a najmä Klíma v úniku počas oslabenia. Nevyšla ani koncovka V. Fekiača z prečíslenia. Vytúžený gól prišiel až v 38. minúte. Najprv Ščurko neskóroval pred odkrytou svätyňou Vaya, no o pár sekúnd na to sa to podarilo voľnému F. Fekiačovi z pravého kruhu a bolo 2:3. Následne ešte hrala Detva presilovku a v nej mohol zvýšiť vedenie Sýkora zblízka.Na začiatku tretej tretiny sa ocitli v početnej výhode hokejisti spod Urpína, ale ani túto možnosť nevyužili, nevystrelili na bránku. Vo vyrovnanom počte síl na ľade im to išlo lepšie, snažili sa o vyrovnanie, ale museli si dávať pozor na protiútoky súpera. Po jednom z nich mal dobrú možnosť Klíma, proti bol Vay. Bystričania sa napokon tešili v 50. minúte. Po strele Tamášiho Shollovi puk vypadol a F. Fekiač ho nešťastne zrazil do bránky pred útočiacim Slobodom - 3:3. Všetko teda bolo znovu otvorené, ožili aj hostia a mohli ísť znovu do vedenia po dvoch veľmi dobrých šanciach Downinga, skvele sa predviedol maďarský gólman v drese HC '05. V závere nemenil skóre ani domáci Vašaš z dorážky, takže duel dospel do predĺženia. V ňom hrali 'barani' presilovku štyroch proti trom, ale opäť veľmi zle. Mohli v nej inkasovať z prečíslenia dvoch na jedného, no Ľalíka vychytal Vay. Až pri vyrovnanom stave hráčov na ľade mali šancu Bystričania. Voľný Tamáši tvrdo strieľal z medzikružia, dobre zasiahol Sholl. Na opačnej strane Askarov prestrelil bránku, keď sa ocitol pred ňou úplne osamotený.Rozuzlenie tak priniesli až samostatné nájazdy, ten rozhodujúci premenil Winquist v tretej sérii a zabezpečil tak svojmu tímu dva body.Hokejisti HK Poprad zvíťazili v 16. kole Tipos extraligy na ľade HC Mikron Nové Zámky 5:2.Popradčania mohli otvoriť skóre už po 48 sekundách, Haščák však veľkú šancu nevyužil. Krátko na to sa neujala ani delovka Kramára od modrej, ktorá opečiatkovala žrď Kiviahovej bránky. V 7. minúte trafil Haščák hornú žrď. Skúsený kanonier nepochodil ani v 14. minúte pri presilovej hre Popradu. V oslabení sa mohli ujať vedenia Novozámčania, no Obdržálkov nájazd zneškodnil Vošvrda. V 24. minúte Popradčania zúročili svoju prevahu vďaka Svitanovi. V 31. minúte zvýšil náskok "kamzíkov" Skokan, ktorý sa tesne predtým vrátil z trestnej lavice. Na začiatku tretej tretiny nevyužil obrovskú príležitosť Novozámčanov Holovič. Domáci sa dočkali gólu až v 51. minúte vďaka Seppänenovi, ktorý na druhý pokus prekonal Vošvrdu. Popradčania však nepripustili drámu, v záverečnej päťminútovke poistili ich víťazstvo Haščák, Bjalončík a Svitana.