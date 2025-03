Poprad vyprevadil Nové Zámky debaklom, Slovan do predkola

Tipos extraliga - 54. kolo:



HC Slovan Bratislava - HC Košice 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)



Góly: 40. Jääskeläinen (Pollock, Rosandič), 42. Mikúš (Martel), 45. Martel (Archambault). Rozhodcovia: Štefik, Žák - Gegáň, Jedlička, vylúčení: 5:7 na 2 min., navyše Acolatse (Slovan) DKZ za nešp. správanie, presilovky a oslabenia: 0:0, 5711 divákov.



Slovan: Kiviaho - Acolatse, Bačik, Královič, Sersen, Kubka, Maier, Golian, Brincko - Bakoš, Preisinger, Takáč - Ritchie, Minárik, Bondra - Slovák, Peterek, Kukumberg - Jendek, Hoelscher, Štetka



Košice: Riečický - Teves, Rosandič, Ferenc, Deyl, Šedivý, Gildon - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Mikúš, Martel, Archambault - Krivošík, Havrila, Lamper - Bartánus, Zigo, Rogoň







HC Nové Zámky – HK Poprad 0:11 (0:2, 0:6, 0:3)



Góly: 4. Suchý (Bourque), 6. Cracknell (Calof, Turan), 23. Nauš (Giľák, Suchý), 24. Bjalončík (Cracknell, Calof), 30. Török (Bracco), 30. Kundrik (Šiška), 33. Mlynarovič (Šiška), 34. Urbánek (Bourque), 45. Cracknell (Calof), 57. Giľák (Suchý, Nauš), 60. Török (Turan, Bourque). Rozhodcovia: Moller, Novák – Staššák, Hercog, vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 499 divákov.



Nové Zámky: Mičík (45. Julínek) – Jasečko, Čajkovič, Krchňavý, Věntus, Kondrád, Petras, Mokráš – Rácz, Ondrušek, Frankovič – Petrík, Šutý, Linjajev – Žurek, Synák, Molnár – Finda



Poprad: Vay – Turan, Bourque, Cardwell, Romančík, Thomas, Fereta, Plučinský – Calof, Cracknell, Bjalončík – Bracco, Urbánek, Török – Giľák, Suchý, Nauš – Mlynarovič, Šiška, Kundrik – Božoň







HK Dukla Trenčín – HK 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (0:1, 5:0, 0:1)



Góly: 26. Bezúch (Mráz), 26. Stapley, 34. Green (Bezúch, Mráz), 36. Kalis (Hudec, Krajč), 37. Záborský (Josling, Lapšanský) – 2. Ullman (Vojtech, Egle), 57. Vankúš (Ullman, Sukeľ). Rozhodcovia: Krajčík, Klejna – M. Orolin, Tichý, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2135 divákov.



Trenčín: Kohonen – MacDougall, Starosta, Macejko, Hlaváč, Hatala, Laurenčík, Bečár – Krajčovič, Stapley, Ahl – Green, Mráz, Bezúch – Josling, Lapšanský, Záborský – Krajč, Kalis, Hudec – Maruna



Liptovský Mikuláš: Noskovič – Hraško, Droppa, Štrbáň, Ullman, Mezovský, Fekiač, Mihálik – Gerlach, Vankúš, Sukeľ – Vojtech, Egle, Šandor – Haluška, Kriška, Marcinčin – Barcík







HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)



Góly: 32. Šoltés (Myklucha, Kukuča), 59. Turnbull (Wedman, Bouchere) - 37. Gill (Descheneau, Buček), 40. Descheneau (Cotton), 53. Čederle (Descheneau, Buček), 60. Čederle (Lacka, Stacha). Rozhodcovia: Rojík, Goga - Frimmel, Junek, vylúčení: 7:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2496 divákov.



Banská Bystrica: Rabčan – Chicoine, Žabka, Zeleňák, Meszáros, Česánek – Voyer, Boucher, Turnbull – Adams, Wedman, Faith – Kukuča, Myklucha, Šoltés – Výhonský, Bíreš, Petriska



Nitra: Kašík – Vitaloš, Stacha, Cotton, Bača, Green, Hain – Kováč, Hrnka, Bajtek – Descheneau, Gill, Buček – Jackson, Bubela, Passolt – Okoličány, Čederle, Lacka







HK Dukla Ingema Michalovce - HK Spišská Nová Ves 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)



Góly: 7. Solenský (Drgoň, 12. Bodák (Gabriel), 26. Rockwood (Michnáč, Varga), 29. Valach (Chmielewki, Kulda), 32. Valach (Rockwood, Bodák), 42. Lukosevicius (Michnáč, Rockwood), 49. Lukosevicius (Rockwood) - 53. Murín (tr. strieľanie). Rozhodcovia: Jobbágy, Snášel - Šoltés, Tvrdoň, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1732 divákov.



Michalovce: Glosár - Bodák, Gabriel, Drgoň, Brejčák, Kulda, Marcinko - Michnáč, Rockwood, Lukosevicius - Fominych, Valach, Chmielewski - Vašaš, Solenský, Kabáč - Svitana, Buc, Varga



Spišská Nová Ves: Valluš - Barcík, Groch, Vaverčák, Karaffa, M. Brejčák, Timko - Vandas, Bortňák, Števuliak - Murín, Vartovník, Danielčák - Kurovskij, Polčík, Gonda







Vlci Žilina – HKM Zvolen 5:3 (1:2, 4:1, 0:0)



Góly: 14. Fejes (Walega), 22. Varga (Ranford), 24. Avcin (Baláž, Tourigny), 32. Avcin (Ranford, Baláž), 33. Koyš (Tourigny) - 4. Hecl (Olson, Zuzin), 5. Kudrna (Marcinek, Brejčák), 39. Macek (Viedenský). Rozhodcovia: Crman, T. Orolin – Knižka, Vyšný, vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2544 divákov.



Žilina: LaCouvée (41. Rychlík) – Miller, Tourigny, Gachulinec, Korenčík, Belluš, Pobežal – Mucha, Walega, Fejes – Ranford, Baláž, Avcin – Kolenič, Dej, Koyš – Varga, Galamboš, Beták



Zvolen: Kantor (32. Boľo) – Brejčák, Halbert, Pišoja, Fairbrother, Sládok, Beňo, Kobolka – Hecl, Olson, Zuzin – Macek, Viedenský, Keefer – Kudrna, Rapuzzi, Marcinek – Súľovský, Fekiač, Lunter







konečná tabuľka základnej časti po 54. kole:



1. Spišská Nová Ves 54 27 9 5 13 173:152 104*



2. Košice 54 27 6 8 13 172:130 101*



3. Nitra 54 25 8 6 15 197:163 97*



4. Žilina 54 24 10 2 18 174:146 94*



5. Banská Bystrica 54 22 9 4 19 161:145 88*



6. Poprad 54 24 4 6 20 178:144 86*



...................................................



7. Slovan Bratislava 54 21 5 8 20 164:159 81**



8. Trenčín 54 23 3 5 23 150:155 80**



9. Michalovce 54 21 6 5 22 157:153 80**



10. Zvolen 54 17 6 10 21 174:174 73**



...................................................



11. Liptovský Mikuláš 54 14 5 7 28 140:173 59



...................................................



12. Nové Zámky 54 8 0 5 41 114:260 29***







*-postup do štvrťfinále



**-postup do predkola play off



***-zostup



Bratislava 7. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava si prvýkrát v histórii zahrajú predkolo play off. Pred záverečným 54. kolom základnej časti Tipos extraliga bola ich priama účasť vo štvrťfinále iba v teoretickej rovine. Šiestu priečku si udržal Poprad, ktorý vyprevadil Nové Zámky do nižšej súťaže debaklom 11:0.Slovanisti nestrelili na domácom ľade ani gól a Košiciam podľahli 0:3. Brankár "oceliarov" Dominik Riečický vychytal štvrté čisté konto v sezóne a 15. v kariére. Košice zvíťazili na ľade Slovana šiestykrát v rade. V prebiehajúcej sezóne zdolali tohto súpera tretíkrát zo štyroch zápasov. Slovan prehral tretí zápas za sebou a celkovo ôsmy z uplynulých desiatich. V predkole play off nastúpil proti Zvolenu, sériu hranú na tri víťazné stretnutia začne na domácom ľade. Košičania obsadili v dlhodobej časti 2. miesto a play off odštartujú na domácom ľade 19. marca. Ich súper vzíde z predkola play off.Vyraďovaciu časť začnú na vlastnom ľade aj hráči nováčika súťaže. Žilina si v záverečnom kole poradila so Zvolenom 5:3 a 34. víťazstvom v sezóne potvrdila vydarený návrat do súťaže. V tabuľke obsadila 4. miesto a vo štvrťfinále ju čaká Banská Bystrica. Zvolenčania viedli pod Dubňom od 5. minúty 2:0, no "vlci" v druhej časti zapli a otočili skóre. Zvolen prehral so Žilinou prvýkrát v sezóne a zároveň prvýkrát po troch víťazstvách. V tabuľke obsadil 10. miesto a predkolo play off začne na ľade Slovana Bratislava.Hráči Popradu nadviazali víťazstvom 11:0 na predošlý vzájomný zápas proti Novým Zámkom, v ktorom doma triumfovali 12:0. Brankár Adam Vay vychytal 8. čisté konto v sezóne v tejto štatistike nemal v základnej časti konkurenciu. Skúsený útočník Adam Cracknell sa stal najlepším strelcom základnej časti a zároveň vytvoril nový legionársky rekord, keď nastrieľal 35 gólov. O rekordný zápis medzi zahraničnými hráčmi sa postaral aj jeho spoluhráč Andrew Calof, ktorý v ZČ prihral na 49 gólov. Poprad obsadil v ZČ 6. miesto a prvom kole play off ho čaká rovnaký súper ako vlani - Nitra. Nové Zámky prehrali 19. zápas v sérii, no v záverečnom dueli 9-ročného pôsobenia v extralige sa dočkali potlesku fanúšikov.Posledný zápas v sezóne majú za sebou aj hráči Liptovského Mikuláša. Na ľade Trenčína prehrali 2:4 a sezónu zakončili siedmimi neúspešnými výsledkami po sebe. Po umiestnení na 11. mieste sa pre nich sezóna skončila.Víťaz základnej časti zo Spišskej Novej Vsi nechal v záverečnom kole odpočívať všetkých legionárov aj viacerých ťahúňov tímu. Aj preto utrpel na ľade Michaloviec prehru 1:7. Jediný gól hostí strelil z trestného strieľania mladík Samuel Murín, pre ktorého to bol prvý gól v extralige. Aj súper Spišiakov vzíde z predkola play off. Michalovce získali po presvedčivom víťazstve svoj 80. bod v sezóne, no v tabuľke sa umiestnili až za Trenčínom pre horšie vzájomné zápasy. Práve dve Dukly vytvoria dvojicu v predkole play off, hrať sa začne na trenčianskom ľade.Obhajcovia majstrovského titulu z Nitry sa na vyraďovaciu časť naladili víťazstvom v Banskej Bystrici 4:2. Dvomi gólmi k nemu prispel útočník Sebastián Čederle. Nitra zdolala tohto súpera tretíkrát za sebou a v tabuľke sa umiestnila na 3. priečke. Hráči Banskej Bystrice už pred zápasom vedeli, že bez ohľadu na výsledky sa vo štvrťfinále play off stretnú so Žilinou.