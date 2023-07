Poprad začal prípravu aj s hráčmi béčka, Brejčák sa vrátil po zranení

HK Poprad na prvom tréningu:



brankári: Eugen Rabčan, Ádám Vay, Štefan Valluš, Matej Hurčík



obrancovia: Ben Betker, Daniel Brejčák, Boris Brincko, Boris Česánek, Adam Drgoň, Oldrich Kotvan, Garrett McFadden, Jakub Meliško, Oliver Turan, Matej Tomas, Maroš Mešár



útočníci: Brent Beaudoin, Tyler Coulter, Ryan Dmowski, Max Gerlach, Dominik Jendek, Andrej Kukuča, Peter Kundrik, Samuel Mlynarovič, Patrik Svitana, Jakub Urbánek, Tomáš Záborský, René Svitana, Patrik Sokoli, Štefan Dlugoš, Michal Stanček, Oleksandr Peresunko, Oleksij Vorona, Martin Przygodzki







Prípravné zápasy HK Poprad:



Utorok, 15. augusta: Krakov - Poprad



Sobota, 19. augusta: Poprad - Třinec /Tatranský Pohár/



Nedeľa, 20. augusta: Poprad - Košice/SaiPa /Tatranský Pohár/



Piatok, 25. augusta: Poprad - Michalovce



Utorok, 29. augusta: Poprad - Spišská Nová Ves



Piatok, 1. septembra: Michalovce - Poprad



Utorok, 5. septembra: Poprad - Krakov



Piatok, 8. septembra: Spišská Nová Ves - Poprad

Poprad 31. júla (TASR) - Hokejisti HK Poprad v pondelok odštartovali spoločnú prípravu na sezónu 2023/2024 aj s členmi novovytvoreného B-mužstva, ktoré bude pôsobiť v Slovenskej hokejovej lige. Hlavný tréner Aleš Totter mal k dispozícii celkovo 33 hráčov, vrátane očakávaných posíl. Nechýbal medzi nimi ani najlepší strelec a najproduktívnejší hráč uplynulej sezóny Max Gerlach, ktorý prišiel do Popradu z Prešova.Prešov obsadil v ročníku 2022/2023 posledné 12. miesto a zo súťaže vypadol, no Gerlach v jeho drese zažiaril. Vo svojej prvej sezóne v slovenskej extralige odohral 50 zápasov, v ktorých nazbieral 59 kanadských bodov a strelil 34 gólov. Poprad ho ako novú posilu predstavil začiatkom mája ako jednu z prvých akvizícií.uviedol Gerlach pre hkpoprad.sk.Popradskí hokejisti obsadili v základnej časti ročníka 2022/2023 7. miesto, keď im iba tesne ušiel priamy postup do štvrťfinále. Oň museli zabojovať proti Nitre a hoci boli v pozícii favorita, kvalifikačnú sériu prehrali 0:3 na zápasy. V kádri následne nastalo viacero zmien, pri trénerskom kormidle skončil hlavný Peter Mikula aj s asistentom Františkom Štolcom. Nahradil ho Čech Aleš Totter s asistentmi Radoslavom Suchým a Jánom Šimkom. Z tímu následne odišlo viacero legionárov vrátane brankára Anthonyho Petersa i Slováci Miloš Bubela, Samuel Petráš či Rastislav Špirko. Nedávno klub informoval aj o nepokračovaní spolupráce s útočníkmi Dávidom Skokanom a Matejom Paločkom.naplnili kvótu siedmich cudzincov, ktorí môžu nastúpiť do zápasu a popri legionároch pribudli do kádra aj navrátilci Boris Česánek a Aleš Šotek, z Banskej Bystrice prišli útočníci Dominik Jendek a Jakub Urbánek a o miesto v bránke sa popasuje nová dvojica Ádám Vay, Eugen Rabčan.Po dlhej pauze spôsobenej zdravotnými problémami sa do extraligového hokeja vráti skúsený obranca Daniel Brejčák. Zatiaľ posledný súťažný zápas odohral v apríli 2022, sezónu 2022/2023 úplne vynechal.citoval Brejčáka klubový web.Popradských hráčov čaká osem prípravných zápasov, medzi ktorými nechýbajú ani dva počas domáceho Tatranského pohára. Na ňom sa stretnú s českým majstrom z Třinca a jedným z dvojice HC Košice - SaiPa Lappeenranta