Popradčania vyhrali v spišskom derby, Šimko: Bolo sa na čo pozerať

Spišská Nová Ves 26. januára (TASR) - Hokejisti Popradu zvládli lepšie derby na ľade Spišskej Novej Vsi a priblížili sa práve svojmu piatkovému súperovu na rozdiel štyroch bodov na čele tabuľky. "Kamzíci" potvrdili formu a tešili sa v Tipos extralige piatykrát v rade, keď o víťazstve 4:3 po predĺžení rozhodol v 63. minúte Tyler Coulter. Asistent trénera hostí Ján Šimko po stretnutí vyzdvihol kvalitu súboja. Kouč Spišiakov Vlastimil Wojnar vzdal mužstvu kredit za návrat zo stavu 1:3.



Spišiaci viedli od 11. minúty zásluhou Lukáša Hamráčeka a mali aj niekoľko ďalších šancí, ale nedokázali prekonať brankára Adama Vaya a v ďalšom priebehu sa im to vypomstilo. Už v prvej tretine Popradčania skóre otočil vďaka najlepšiemu strelcovi súťaže Ryanovi Dmowskému, pre ktorého to bol 23. gól v sezóne a presadil aj obranca Ben Betker. "Kamzíci" v druhej časti svoj náskok zvýšili zásluhou Tomáša Záborského, no ani to nestačilo na tri body.



"Dlhoočakávaný derby zápas máme za sebou. Čo sa týka našej strany, v úvode poznačila náš výkon nervozita. Obe mužstvá počas celého stretnutia potvrdzovali svoju kvalitu a prečo sú momentálne v tabuľke tam, kde sú. Bolo sa na čo pozerať a skončil to spravodlivou remízou. Sme veľmi radi, že sme dnes vyhrali," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii Šimko.



Spišská Nová Ves zvýšila v tretej tretine aktivitu a po koncovkách zámorských útočníkov Todda Burgessa a Oliviera Archambaulta vyrovnala. V predĺžení však domáci urobili chybu a prehrali tretí zápas za sebou a aj tretí v rade na domácom ľade. "Myslím si, že to bol kvalitný zápas z oboch strán. Viedli sme 1:0, ale potom sme trocha zaspali. Nakoniec sme sťahovali náskok 1:3. Chlapcom patrí veľký kredit, že to dokázali vyrovnať. V predĺžení má momentálne vždy viac šťastia súper. Verím však, že sa to do ďalších a dôležitých duelov zlomí na našu stranu," konštatoval Wojnar.