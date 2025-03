Popradčanov hneval verdikt z predĺženia, Bjalončík: To je tu zvykom

Nitra 19. marca (TASR) - Hokejisti Nitry majú za sebou najideálnejší vstup do štvrťfinále play off Tipos extraligy. Úradujúci majster po utorkovom víťazstve 4:3 po predĺžení vedie nad Popradom už 2:0 na zápasy a má našliapnuté ukončiť sezónu "kamzíkom" štvrtý rok za sebou. Popradčania sa po druhom stretnutí pod Zoborom hnevali najmä na kontroverzný moment z predĺženia, keď hlavný arbiter Michal Klejna prerušil hru pre posunutú bránku v momente črtajúceho sa prečíslenia.



Poprad síce opäť nezachytil úvodné sekundy a už v druhej minúte prehrával po góle Miloša Bubelu, no tentoraz Nitre nedovolil odskočiť na vyšší rozdiel. Mužstvo trénera Jána Šimka malo lepší pohyb ako v pondelok, pôsobilo sebavedomejšie a zlepšilo defenzívnu hru. Vpredu sa hostia sústredili najmä na brejkové situácie. Už v prvom dejstve ich mali viacero. "Hokej je hra chýb, občas puk skočí, niečo sa stane. To sú veci, ktoré sa dejú. My sme to však vynahradili a vyhrali sme. Vedeli sme, že to nebude ľahké a bude to úplne iný zápas ako v pondelok," uviedol po druhom súboji domáci útočník Samuel Buček.



"Kamzíci" boli počas celého duelu v pozícii tímu, ktorý doťahoval. Na góly Bubelu, Alexa Cottona a Robbyho Jacksona reagovali Tomáš Törok, Jeremy Bracco a Andrew Calof. V extračase sa stal hrdinom Buček, ktorý rozhodol v 77. minúte po presnej prihrávke spoluhráča Sahira Gilla. Približne minútu pred rozhodujúcim momentom prerušil hvizd rozhodcu únik Popradčanov. Prečíslenie dvoch proti jednému zastavil arbiter Klejna pre mierne posunutú bránku za chrbtom Filipa Belányiho. "Ideme dva na jedna a odpíska sa situácia, keď sa to môže úplne inak vyhodnotiť. Údajne bola posunutá bránka, ja som ju videl len vyhodenú z jamky, stačilo ju vrátiť späť a nechať situáciu dohrať. Nie som rozhodca, som tréner," povzdychol si popradský kormidelník Šimko.



Ostrejší slovník zvolil hosťujúci útočník Peter Bjalončík. "Tieto momenty sú pre nás ťažké. Mám pocit, že nejaké veci, ktoré neovplyvníme sa stávajú v náš neprospech. To je už zvykom na tomto štadióne. Bola by tam šanca 2 na 1, mohli sme sa teraz tešiť my. Sú to veci, ktoré stoja veľa fyzických aj psychických síl, žiaľ, odpískalo sa to. Nechcem sa ďalej k tomu vyjadrovať," vyhlásil 26-ročný člen elitnej popradskej formácie. Bjalončík si stál za svojím vyjadrením aj po otázke, či si nemyslí, že ide o prisilné tvrdenia: "Nie je to tvrdé, vychádzam aj z minulých rokov."



"Corgoni" sú vo výbornej východiskovej pozícii, v predošlých troch víťazných sériách s Popradom vždy získali na ľade súpera aspoň jeden bod. Ak v play off sérii viedli 2:0 na zápasy, prehrali ju iba raz v sezóne 2006/07 proti HKM Zvolen. "Vždy sú veci, ktoré sa dajú urobiť lepšie. V globále sme však odohrali dva dobré a hlavne víťazné zápasy. Uvidíme, čo bude v Poprade. Myslím si, že hra súpera nebude diametrálna iná. To je však pre nás zatiaľ hudba budúcnosti. Teraz sme radi za tieto víťazstvá, v stredu si dobre oddýchneme a potom sa budeme sústrediť ďalej," uzavrel nitriansky tréner Andrej Kmeč.