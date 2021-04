TIPOS EXTRALIGA: Semifinále play off odštartuje v utorok vo Zvolene

Termíny semifinále play off:



HKM Zvolen - Slovan Bratislava (13., 14., 17., 18., prípadne 21., 23., 25. apríla)



Dukla Ingema Michalovce - HK Poprad (15., 16., 19., 20., prípadne 22., 24., a 26. apríla)

Bratislava 12. apríla (TASR) - V semifinále Kaufland play off Tipos extraligy sa stretnú najlepšie mužstvá po základnej časti. Vo štvrťfinále vyraďovačky sa nezrodilo žiadne prekvapenie a scenár sa odvíja podľa predpokladov. V utorok odštartujú boje o finále zápasom Zvolena so Slovanom, o dva dni neskôr nastúpia Michalovce proti Popradu.Hrať sa bude tak ako vo štvrťfinále na štyri víťazné zápasy. V semifinálových zápasoch sa prvé tri zápasy série budú v prípade remízy predlžovať 20 minút, hrať sa bude 5 na 5. Ak sa nerozhodne, nasledovať bude séria piatich nájazdov. V prípade štvrtého zápasu série, ak v nej bude stav 1:2 alebo 2:1, platí to isté ako v predchádzajúcich troch zápasoch. Ak však bude stav 3:0 resp. 0:3, bude sa v prípade predĺženia hrať 5 na 5 až do rozhodnutia bez nájazdov. Rovnaký scenár potom platí aj pre zápasy číslo 5 až 7.Vo štvrťfinále sa Zvolen stretol s Novými Zámkami a Poprad s Detvou. Obaja favoriti zvládli sériu v najkratšom možnom čase, súperovi nedovolili tešiť sa ani v jednom zápase. Slovan si poradil s Nitrou 4:1 a najviac sa na postup nadreli Michalovce. Trenčín im vzdoroval, ale východniari sa napokon tešili z postupu do semifinále po triumfe v šiestom zápase 2:1 po predĺžení a celkovom skóre 4:2 v sérii.Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) sa usiluje, aby sa ešte počas tohtoročných vyraďovacích bojov v Tipos extralige vrátili na tribúny zimných štadiónov diváci. Podľa riaditeľky Anety Büdiovej je APHK v intenzívnej komunikácii so všetkými dôležitými inštitúciami a má nádej, že sa v závere sezóny pri dodržaní všetkých nariadení objavia v hľadiskách fanúšikovia aspoň v obmedzenom počte.