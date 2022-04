Hokejista Sersen nenastúpi v prvom finále

Bratislava 21. apríla (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) pozastavila činnosť na jeden zápas obrancovi Slovana Michalovi Sersenovi. Kapitán Bratislavčanov tak nenastúpi v piatkovom prvom zápase finále proti Nitre. Sersen počas siedmeho duelu semifinálovej série Kaufland play off Tipos extraligy proti Košiciam vrazil do jedného z rozhodcov.



DK začala konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie v zmysle čl. 8 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH). Sersenovi napokon vymerali jednozápasový dištanc. "Ja som bol rozbehnutý na podporu útoku, zbadal som arbitra na poslednú chvíľu. Bolo už neskoro, určite to nebol úmysel. Ospravedlnil som sa hneď po skončení tretiny," uviedol Sersen.



TASR si rozhodnutie DK overila u jej predsedu Rastislava Jakuboviča, ktorý pridal ešte jednu informáciu: "Okrem zastavenia činnosti na jeden zápas sme udelili hráčovi pokutu vo výške 500 eur."