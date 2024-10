Útočník Košíc Zigo absolvuje krátkodobé hosťovanie v Humennom

Humenné 24. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Zigo absolvuje krátkodobé hosťovanie v HC 19 Humenné. V tíme účastníka druhej najvyššej súťaže by sa mal rozohrať po tom, čo v extraligovom tíme HC Košice chýbal pre dlhodobé zdravotné problémy. Kluby informovali o hosťovaní na sociálnych sieťach.



Zigo prišiel do HC Košice pred sezónou 2023/2024, no v piatom zápase sa zranil a následne prišiel o celý zvyšok ročníka. Absolvoval operáciu s následnou rekonvalescenciou a pripravoval sa na sezónu 2024/2025. Opäť sa mu však nevyhli zdravotné problémy, pre ktoré zatiaľ nezasiahol do extraligových zápasov. V uplynulých týždňoch sa už pripravoval s tímom "oceliarov." V najvyššej slovenskej súťaži už hral aj za materskú Banskú Bystricu, s ktorou získal dva majstrovské tituly a aj za Slovan Bratislava, v ktorého drese triumfoval v roku 2022.