Šišovský pokračuje v Nových Zámkoch: Dúfam, že odohrám celú sezónu

Nové Zámky 21. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Peter Šišovský bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v tíme HC Nové Zámky. Vedenie účastníka Tipos extraligy sa s 31-ročným krídelníkom dohodlo na novej ročnej zmluve.



"Som rád, že ostávam v Nových Zámkoch a verím, že sezóna bude z tímového hľadiska ešte o kúsok úspešnejšia. V klube sa cítim dobre, k správnej atmosfére v kabíne pomáha aj realizačný tím, ktorý tvorí partia výborných chalanov. Takisto ostáva veľa hráčov z minulej sezóny, čo bol dôležitý faktor pri rozhodovaní. S väčšinou udržujem vzťah aj mimo sezónu, preto sa už veľmi teším na spoločný začiatok sezóny. Dúfam, že sa mi podarí odohrať kompletný ročník, pretože ten minulý bol pre mňa nesmierne náročný. Po dvoch operáciách som už v plnej fyzickej záťaži a verím, že do začiatku súťaže všetko načasujem na sto percent," povedal Šišovský pre oficiálnu webstránku klubu.



V uplynulej sezóne nastúpil vinou zranenia len na 16 zápasov, v ktorých si na svoje konto pripísal štyri góly a dve asistencie. "Peter je po minulej sezóne plný odhodlania. Poznáme ho, ide o kreatívneho hráča, ktorý by mal do našej hry priniesť myšlienku. Má dobré hokejové reakcie, ktoré vie využiť vo svoj prospech. Veríme, že bude zdravotne fit, aby bol čo najväčším prínosom pre mužstvo," povedal tréner Erik Čaládi.



Šišovský počas kariéry pôsobil na Slovensku aj v dresoch Martina, Trenčína, Piešťan, Zvolena, Detvy, Slovana Bratislava a Popradu. Na svojom konte má aj 22 zápasov za Vítkovice v českej extralige.