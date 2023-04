Skvelý obrat Zvolena nestačil, Spišiakov potiahol k víťazstvu Nellis

Na snímke Juraj Šiška (Zvolen) sa teší po strelení gólu počas 5. zápasu semifinále play off Tipos extraligy HKM Zvolen - HK GROTTO Spišská Nová Ves vo Zvolene 9. apríla 2023. Foto: TASR - Ján Krošlák

Zvolen 9. apríla (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi sú jeden zápas od historického postupu do finále play off Tipos extraligy. Zvládli totiž piaty semifinálový duel vo Zvolene po výhre 6:5 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 3:2. Navyše šiesty duel sa hrá v utorok na Spiši, takže môžu využiť výhodu domáceho stretnutia. Nedeľný veľkonočný duel mal aj trojgólového strelca Anthonyho Nellisa, ktorý najprv zvýšil na 4:1 a napokon dvoma gólmi v závere zariadil obrat z 4:5 na 6:5.," netajil 28-ročný Kanaďan Nellis.Zvolenčania štyri minúty pred koncom tretej tretiny po skvelom obrate z 1:4 viedli 5:4, ale duel nedotiahli do víťazného konca. "," povedal k príčinám prehry tréner Zvolena Peter Oremus a dodal: "Spišiaci sa už do Zvolena na prípadný siedmy duel vrátiť nechcú. Uvedomujú si však, že posledný krok býva najťažší. Nedeľná dráma so šťastným koncom by ich mohla nabudiť. "" hodnotil piaty semifinálový duel tréner Sp. N. Vsi Vlastimil Wojnar a k šiestemu utorňajšiemu stretnutiu dodal: "."