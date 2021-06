Sládok zamieril z Trenčína do Zvolena

Zvolen 10. júna (TASR) - Slovenský hokejový obranca Jozef Sládok sa stal hráčom HKM Zvolen. Úradujúci majster o tom informoval na oficiálnej klubovej webstránke.



Sládok pôsobil v uplynulých dvoch sezónach v Dukle Trenčín, no ročník 2020/2021 mu pokazili zdravotné problémy. Pre ne odohral iba sedem zápasov a v zostave vojakov absentoval od konca novembra 2020. Okrem Trenčína si v najvyššej slovenskej súťaži obliekal aj dres Detvy.



"Záujem zo Zvolena prišiel už minulé leto. Vtedy však z prestupu zišlo. Bol som už ústne dohodnutý s Trenčínom. Keby som vtedy vedel, ako sa veci vyvinú... Raz som už dal Trenčanom slovo a nikdy by som dohodu nezrušil. Mám aspoň poučenie, že veci treba zvažovať ešte dôslednejšie. A zlato sa dá získať aj v novej sezóne, o motiváciu je teda postarané. Na to, že som bol dlhšie zranený, som zo strany iných klubov pocítil až prekvapujúco veľký záujem. Zavážila kvalita a podmienky Zvolena. Napokon, do majstrovského klubu sa neprestupuje každý deň," povedal Sládok pre hkmzvolen.sk.