Šlágru medzi Slovanom a Michalovcami chýbali iba diváci

Bratislava 3. októbra (TASR) – Jeden z ťahákov 1. kola Tipos extraligy medzi Michalovcami a Slovanom Bratislava priniesol zaujímavý hokej, ktorému nechýbali góly, ale diváci. "Belasí," ktorí pricestovali do Michaloviec už deň vopred, v zápase iba doťahovali manko na domácich, no viac než jeden gól Mariána Studeniča nedosiahli:



„Trápili sme sa v koncovke. Mali sme možnosti na dorážky, no chýbal nám hráč pred bránkou, ktorý by to dorazil."



Veľkou prekážkou hostí bol brankár Tomáš Tomek, ktorý im v prvej tretine zmaril viacero sľubných gólových príležitostí. Svoj tím viackrát podržal aj za stavu 2:1, keď si belasí viackrát vytvorili tlak. Aj preto sa zverenci Romana Stantiena vrátili domov naprázdno.



„Do Michaloviec sme prišli vyhrať a som sklamaný z toho, ako to dopadlo. V kabíne sme si povedali, že toto sa nesmie stávať. V nedeľu máme Poprad a v tom zápase musíme vyzerať inak, aspoň ako dve tretiny v Michalovciach," poznamenal Studenič.



Napriek zaujímavému hokejovému dianiu bola hlavná téma zápasu prázdne tribúny. V Michalovciach sa v sezóne 2019/2020 tešili z hokejového boomu, súperi ako Slovan pravidelne vypredávali tamojší štadión. Prísne opatrenia však nedovoľujú vstup divákov, a tak sa duel hral bez nich.



„Je to zvláštne. Keď ste v zápase a sústredíte sa naň, tak si to až tak neuvedomujete, pokiaľ sa nepozriete na tribúny. Každý má však rovnaké podmienky a teraz sa ukáže, kto je lepší. Fanúšikovia často dokážu pridať energiu a keď nemáte nikoho v hľadisku, tak je to iba na nás na ľade.



Správy som radšej prestal sledovať a pripravoval som sa normálne. Veril som, že sa začne, pretože nevidím dôvod nezačať, hoci aj za prísnych podmienok. Hokej je naša práca a zamestnanie ako všetky ostatné," uviedol Studenič.



Duel Michaloviec so Slovanom bol ťahákom prvého kola, keďže oba tímy sa netaja vysokým ambíciami. Do zápasu nastúpili v plnej sile a bol predpoklad, že by sa duel odohral pred plným hľadiskom. „Kulisa by zápasu pridala ešte čerešničku na torte. Diváci nám všetkým chýbajú, ale musíme sa s tým vyrovnať," konštatoval tréner Slovana Roman Stantien.