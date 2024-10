Slovan angažoval fínskeho brankára Kiviaha

Bratislava 31. októbra (TASR) - Novou posilou hokejového klubu HC Slovan Bratislava sa stal brankár Henri Kiviaho. Tridsaťročný Fín chytal v úvode tejto sezóny za tím švédskej SHL Malmö Redhawks, v kádri Slovana by mal nahradiť kazašského brankára Andreja Šutova, ktorý sa rozhodol vrátiť do Barysu Astana.



Kiviaho zaskočil na začiatku ročníka v Malmö za zraneného českého brankára Langhammera, počas krátkodobého kontraktu stihol nastúpiť do troch stretnutí s priemerom 1,66 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zásahov 93,9 percenta. Vedenie Slovana sa s ním dohodlo na zmluve do konca sezóny 2025/26 s následnou opciou. "V klube sme sa zhodli, že ak sa naskytne príležitosť, budeme sa usilovať ešte vylepšiť kvalitu na našom brankárskom poste. Naša voľba padla na Henriho Kiviaha. Je to výborný brankár v najlepšom brankárskom veku s optimálnymi fyzickými parametrami. Sme presvedčení, že s Denisom Godlom budú tvoriť spoľahlivú dvojicu v bránkovisku. Zároveň je našou snahou tento dôležitý post stabilizovať a preto sme ´Kivimu´ ponúkli zmluvu na dve sezóny s ročnou opciou," uviedol pre webstránku Slovana generálny manažér klubu Lukáš Havlíček.



Kiviaho hokejovo vyrastal v rodnej Lappeenrante. Postupne si vybojoval miesto v mládežníckych reprezentačných výberoch Fínska a v drafte v roku 2012 si ho v 5. kole z celkového 144. miesta vybral klub NHL Dallas Stars, s ktorým podpísal trojročný nováčikovský kontrakt. V najvyššej fínskej súťaži debutoval v drese tímu KalPa Kuopio, po troch sezónach sa presunul do zámoria, kde si vyskúšal pôsobenia v klube ECHL Idaho Steelheads. Do NHL sa mu však nepodarilo prebojovať a tak zvolil návrat do rodnej krajiny. V kluboch najvyššej súťaže Ilves Tampere a Ässät Pori pôsobil väčšinou na pozícii brankárskej dvojky, okrem toho chytal aj v druhej najvyššej súťaži Mestis. Najvyššiu slovenskú súťaž si už vyskúšal počas sezóny 2020/2021, keď pôsobil v Nových Zámkoch. S 51 odchytanými zápasmi sa stal najvyťažovanejším brankárom extraligy. Mal veľký podiel na postupe tímu do štvrťfinále play off. Následne si zahral za český Mountfield HK Hradec Králové i za materskú SaiPu Lappeenranta.