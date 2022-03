Hokejisti Slovan Bratislava zvíťazili nad Prešovom 6:2

HC Slovan Bratislava - HC GROTTO Prešov 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)



Góly: 1. Rapuzzi (Zigo, Golian), 6. Takáč (Matoušek), 33. Harris (MacKenzie, Jääskeläinen), 48. Zigo (Rapuzzi), 51. Zigo (Harris, MacKenzie), 57. Haščák (Takáč, Sersen) - 36. Vas (Růžička, Glazkov), 37. Michnáč (Welychka, Rajnoha). Rozhodovali: Müllner, Žák - Jurčiak, Knižka, vylúčení: 4:3, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3894 divákov.



Slovan: Peters - MacKenzie, Golian, Gachulinec, Sersen, Valach, Breton, Maier - Jääskeläinen, Rapuzzi, Zigo - Haščák, Harris, Takáč - Yogan, Kytnár, Matoušek - Belluš, Preisinger, Šotek



Prešov: Bespalov - F. Fekiač, Rajnoha, Turan, Jendroľ, Růžička, Glazkov, Bakala - Welychka, Čacho, Michnáč - Nauš, Vas, Lialka - Šimun, Zagrapan, Sýkora - Lalík, V. Fekiač, Žilka



/stav série: 1:0/

Bratislava 25. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvládli úlohu favorita a po prvom zápase štvrťfinálovej série s Prešovom sa ujali vedenia 1:0 po víťazstve 6:2. Po úvodnej tretine piatkového duelu to vyzeralo na exhibíciu domáceho tímu, nosi náskok neustrážili a odpor súpera definitívne zlomili až v záverečnej desaťminútovke.Slovan sa ujal vedenia už po 33 sekundách, v prvom dejstve prestrieľal súpera obrovským rozdielom 29:4 a do prestávky išiel s náskokom 2:0. Domáci hráči sa však po treťom góle v presilovke uspokojili a dali šancu dovtedy bezzubým súperom.zhodnotil trénerAndrej Podkonický prvú polovicu zápasu.Prešovčania zaskočili súpera v závere prostrednej časti. Najprv pri presilovke znížil János Vas a po ňom upravil na 2:3 Albert Michnáč. Duel tak razom dostal nový náboj.povedal Podkonický.Na gól Tomáša Ziga na 4:2 mohol odpovedať v následnej presilovke Ján Sýkoru, no vo výbornej príležitosti prestrelil a tak prišiel trest. Zigo v 51. minúte využil početnú výhodu a definitívne zlomil odpor súpera. V závere prikrášlil výsledok ešte Marcel Haščák.nebral si servítku pred ústa Ernest Bokroš.Druhý duel série je na programe už v sobotu opäť na bratislavskom ľade a tréner hostí verí, že jeho zverenci predvedú odlišný výkon:Slovan je v sérii veľký favorit a na ľade to ukazoval od úvodných sekúnd. Konkrétne v 33., keď sa po dobrom vysunutí od Ziga dostal k zakončeniu Rapuzzi a otvoril skóre - 1:0. Odpoveď mohla prísť už v 2. minúte, no Lialka sa sám pred Petersom nepresadil. Slovan však v úvodnej tretine dominoval a nezastavila ho ani presilovka hostí. Naopak, po jej konci vybehol z trestnej lavice Takáč, Matoušek ho poslal do nájazdu a bronzový medailista zo ZOH v Pekingu trafil nad vyrážačku Bespalova. V 8. minúte mohlo byť už 3:0, no Šotekovu dorážku zastavil na bránkovej čiare Růžička. Slovan tlačil aj v ďalších minútach, vysokým napádaním robil Prešovčanom obrovské problémy a tí kopili jednu chybu za druhou. Na Bespalova sa rútil jeden útok za druhým a hostia mohli ďakovať svojmu brankárovi, že do šatne išli len s dvojgólovým mankom. Slovan vyhral prvú tretinu na strely 29:4.Po zmene strán sa obraz hry nezmenil.si vytvárali šancu za šancou a Bespalov ich likvidoval. V 27. minúte pri presilovke domácich predviedol ukážkový semafor po delovke Rapuzziho, tesne predtým ho takmer prekonal Zigo, no po individuálnej akcii Harrisa a jeho prihrávke pred odkrytú bránku netrafil dobre puk. Hostia boli v prvej polovice zápasu bezzubí, ak sa aj dostali do útočného pásma, domácich ich vytlačili k mantinelom a tam im zobrali puk. Postupne tempo hry upadlo, Slovanisti sa prestali tak často tlačiť pred bránku a tak sa dlhšie čakalo na šance. Prešovčania sa v 33. minúte prvýkrát na dlhšie usadili v pásme a na Petersa vyslali dve strely. Vzápätí však prišiel faul Sýkoru a opäť sa hralo pred Bespalovom. Domáci predviedli sériu rýchlych prihrávok, MacKenzie posunul puk na pravý kruh Harrisovi a ten zvýšil na 3:0. O minútu neskôr mohol pridať z rovnakej pozície aj štvrtý gól, vyznamenal sa brankár Prešova. V 36. minúte sa k nemu konečne pridali aj spoluhráči, po faule Takáča hrali presilovku len 32 sekúnd, keď ju strelou švihom využil Vas. A to nebolo všetko. Prešovčania dokázali z ničoho nič duel zdramatizovať, keď si Michnáč nakorčuľoval s pukom z pravej strany na ľavý kruh a trafil pod rameno Petersa - 3:2. Prešov strelil dva góly za 42 sekúnd.Inkasované góly domácich zaskočili, hostí nabudili a tak sa v treťom dejstve hral už vyrovnanejší hokej. Pri chuti bol Michnáč, ktorý však v dobrej pozícii tesne minul, chvíľu na to skrotil Lialkovu strelu Peters. V 48. minúte prišla obrovská chyba Turana, ktorý rozohrával krížnou prihrávkou pred vlastného brankára, puk zachytil Rapuzzi a Zigo poslaldo dvojgólového vedenia. V presilovke mohli hostia znížiť, Vas našiel medzi kruhmi Sýkoru, ale ten prestrelil a vzápätí prišiel trest. Pri vlastnej presilovke sa Harris prekľučkoval cez troch hráčov a prihralZigovi - 5:2. Slovan tak definitívne zlomil odpor súpera a v ďalších minútach sa duel už len dohrával. V 55. minúte ešte mohli hostia znížiť po zaváhaní Petersa pri rozohrávke, no brankár domácich ju proti Welychkovi stihol napraviť. V 57. minúte upravil na konečných 6:2 Haščák.