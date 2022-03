HC Slovan Bratislava sa môže tešiť z výhry, porazil HC Prešov

HC Slovan Bratislava - HC GROTTO Prešov 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)



Góly: 23. Valach (Belluš, Breton), 35. Zigo (Rapuzzi) – 17. Sýkora (Nauš, Růžička). Rozhodovali: Korba, J. Konc ml. - Janiga, Hajnik, vylúčení: 4:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4134 divákov.



Slovan: Peters - MacKenzie, Golian, Gachulinec, Sersen, Valach, Breton, Maier - Jääskeläinen, Rapuzzi, Zigo - Haščák, Harris, Takáč - Yogan, Kytnár, Matoušek - Belluš, Preisinger, Šotek



Prešov: Petrík - Růžička, Glazkov, F. Fekiač, Rajnoha, Turan, Jendroľ, Bakala - Welychka, Čacho, Michnáč - Nauš, Vas, Lialka - Šimun, Valent, Sýkora - Lalík, V. Fekiač, Žilka



/stav série: 2:0/

Bratislava 26. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili aj v druhom zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy nad HC GROTTO Prešov 2:1 a vedú v sérii 2:0. Tretí a štvrtý duel je na programe v utorok a v stredu v Prešove.Hokejisti Slovana Bratislava zatiaľ plnia úlohu favorita a vo štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy uspeli v oboch domácich súbojoch. V piatok zdolali Prešov 6:2, v druhom dueli ich však súper potrápil viac. Aj napriek tomu však 4134 divákom priniesli radosť, keď zvíťazili 2:1.Slovan tak pôjde do Prešova s vedením v sérii 2:0.povedal po zápase asistent trénera Slovana Ján Lipiansky.Tréner hostí Ernest Bokroš bol po druhom zápase spokojnejší ako po tom prvom, svojich zverencov pochválil aj napriek prehre:Prešov mohol ísť do vedenia už po 86 sekundách. Sýkora vystihol na modrej čiare rozohrávku Valacha a obranca Slovana musel zatiahnuť záchrannú brzdu. Arbiter nariadil trestné strieľanie, prešovský útočník reparát nezložil. Vo finále mu nevyšla kľučka a Peters puk ľahko chytil. Slovan potom prebral taktovku, bol aktívnejší strelecky aj pohybovo. Dve dobré šance nepremenili Yogan a Breton, gól nepadol ani v presilovke pri vylúčení Prešovčana Welychku. Hneď po nej sa dostal do nájazdu Šimun, ale nezakončil. Tri a pol minúty pred koncom 1. tretiny išli hostia do vedenia zásluhou Sýkoru, ktorý využil presilovú hru.Slovan od druhej tretiny zvýšil pohyb a najmä začal častejšie strieľať. Prvú šancu mal Haščák, vyrovnanie napokon prišlo z hokejky obrancu Valacha. To už začal mať Slovan výraznú prevahu a ďalšie šance mal po akciách Takáča, Haščáka a Rapuzziho. Presadil sa až Zigo v 35. minúte, keď dobre zareagoval na situáciu po strele Rapuzziho a dorazil puk za Petríka. Brankár Prešova nahradil v bránke zraneného Bespalova, od druhej tretiny bol v jednom ohni. Prešov mal jednu z mála šancí v prostrednej časti hry po akcii Růžičku, ale Peters dobre zasiahol.Slovan mal na začiatku tretej tretiny výhodu presilovky, mohol zápas definitívne zlomiť, ale tretí gól nedal. Nepresadil sa ani Lalík, brankár Peters si pripísal ďalší úspešný zákrok. Domáci hokejisti potom dali tretí gól, ale arbitri ho neuznali, pretože Petrík mal puk v lapačke ešte predtým, ako mu do nej domáci útočník Šotek nedovolene pichol. Favoritovi sa ani potom nedarilo zlomiť, Golianova strela sa len obtrela o hornú žŕdku. Hostia sa ešte pokúsili o vyrovnanie pri hre bez brankára, ale stav sa už nezmenil.