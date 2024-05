Slovan Bratislava si uplatnil opciu na útočníka Šilleho

Hráči s platnou zmluvu s tímom HC Slovan Bratislava na sezónu 2024/25:



Brankári: Denis Godla, Patrik Andrisík (2)



Obrancovia: Andrej Golian, Sena Acolatse, Patrik Bačik, Michal Sersen, Ladislav Romančík, Tomáš Královič (6)



Útočníci: Liam Pecararo, Samuel Takáč, Jakub Minárik, Adam Lukošik, Daniil Fominych, Roman Kukumberg, Timotej Šille, Tomáš Dudáš (8)

Bratislava 17. mája (TASR) - Slovenský hokejista Timotej Šille bude aj v sezóne 2024/2025 obliekať dres HC Slovan Bratislava. Vedenie klubu si uplatnilo opciu v zmluve s 28-ročným útočníkom. Informovala o tom oficiálna stránka Slovana.Šille prišiel do Slovana vlani v novembri, pôvodne na mesačnú skúšku. Center využiteľný aj na krídle skóroval hneď v prvom striedaní, napokon nastúpil do 38 zápasov, v ktorých dal deväť gólov a na ďalších osem asistoval. Sezónu skončil ako ôsmy najproduktívnejší hráč mužstva. Aj to mu pomohlo k predĺženiu kontraktu.uviedol Šille.V extralige nastupoval aj za Skalicu, Nitru, Banskú Bystricu a Nové Zámky. Za sebou má aj viacero zahraničných angažmánov, pôsobil v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL, vo Švédsku, Nemecku i v medzinárodnej súťaži EBEL. Slovensko reprezentoval na MS do 18 rokov v roku 2013, keď nastúpil do šiestich zápasov a zaznamenal jednu asistenciu.