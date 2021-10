Slovan Bratislava porazil Spišskú Novú Ves 2:1

Slovan Bratislava - Spišská Nová Ves 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)



Góly: 37. Harris (Gachulinec, Jääskeläinen), 47. Gachulinec (Harris, Takáč) - 53. Kuru. Rozhodovali: D. Konc st., Žák – Hercog, Valo,

vylúčení: 2:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 2315 divákov.



Slovan Bratislava: Gudlevskis – MacKenzie, Golian, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Štajnoch – Gašpar, Harris, Takáč – Jääskeläinen, Rapuzzi, Yogan – Urbánek, Zigo, Matoušek – Lukošík, Preisinger, Sukeľ



Spišská Nová Ves: Surák – Romaňák, Petgrave, Beaudry, Malina, Ordzovenský, Zekucia, Petrek – Rapáč, Kuru, Štrauch – Ščurko, Halama, Vrábeľ – Giľák, Tyczynski, Černý – Tomala, Vartovník, Džugan – Olejník



Hlasy trénerov:



Andrej Podkonický, asistent trénera Slovana: "Sme radi, že sme zápas zvládli. V prvej tretine sme mali štyri presilovky, ale málo sme strieľali. Po góle na 2:0 sa nám nemôže stať, že prestaneme hrať. Podržal nás bankár Gudlevskis, vďaka nemu sme zostali v zápase."



Miroslav Mosnár, tréner Spišskej Novej Vsi: "Začali sme tretinu s tromi vylúčeniami, vedeli sme, že Slona má dobré presilovky. Ubránili sme to. V druhej tretine sme boli disciplinovaní, neboli sme však nebezpeční. Druhý gól padol po našej chybe, potom sme ešte mohli zápas zdramatizovať. Domáci boli nebezpečnejší."



Bratislava 3. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v zápase 5. kola Tipos extraligy Spišskú Novú Ves 2:1.Prvú šancu zápasu mal v presilovej hre domáci Jääskeläinen, ale Surák jeho pokus vykryl. Slovan hral potom ešte dve presilovky, ale nepresadil sa ani v nich. Pomer striel v prvej tretine bol 15:1 pre domácich, ale Surák si poradil s každou z nich.Úvod druhej tretiny vyznel lepšie pre hostí. Černého faulovala domáca obrana, ale útočník hostí následné trestné strieľanie nepremenil. Slovan mal potom šancu, no Matoušek so Zigom pred brankárom neuspeli. Po nich sa nepresadil ani Rapuzzi, ale v 37. minúte to domácim konečne vyšlo. Harris pri signalizovanom vylúčení vložil hokejku do strely Gachulinca a Surák už nemal nárok - 1:0.V tretej tretine Slovan pridal druhý gól, v 46. minúte sa presadil Gachulinec. Spišiaci sa až po tomto góle osmelili a pohrozili po prieniku Ščurka. Nádej im vlial Kuru, ktorý prestrelil Gudlevskisa medzi betóny a v závere sa pokúšali vyrovnať v power play. Slovan si však zaslúžený triumf nenechal vziať.