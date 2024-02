Slovan dominoval proti Humennému, Štrba: Som smutný a sklamaný

Bratislava 2. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava predviedli výborný výkon v prvých dvoch tretinách piatkového duelu 41. kola Tipos extraligy proti Humennému. "Belasí" sa v oboch častiach presadili zhodne trikrát. Najviac pri triumfe domácich (7:2) rezonoval hetrik amerického útočníka Liama Pecarara.



"Pre nás dobrý zápas, hlavne v prvých dvoch tretinách sme dali pekné góly. V určitých fázach zápasu sme dominovali, tretia časť už nebola podľa našich predstáv, mali sme menší tlak do brány. Víťazstvo je podľa mňa zaslúžené a hráčom patrí vďaka, že odviedli dobrú prácu," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii Andrej Kmeč, asistent trénera Slovana.



Humenčania vyslali na bránku domácich iba osem pokusov za 40 minút. Nováčik súťaže sa prebral až za hrozivého stavu 0:7, keď dvoma gólmi kozmeticky upravili výsledok stretnutia Jakub Linet a Filip Vaško. "Samozrejme, nemôžeme byť spokojní. Sú veci, ktoré hráčov môžeme naučiť, ale sú veci, ktoré musí mať každý v sebe. Náš klub sa nemôže rovnať veľkosti Slovana a iným klubom. Financiami, zázemím, kvalitou hráčov, ale v čom môžeme byť lepší, je bojovnosť a snaha zvíťaziť. To sme, žiaľ, v tomto stretnutí nepredviedli, preto je výsledok taký, aký je. Som z toho veľmi smutný a sklamaný, keďže viem, o čo hráme a nemôžeme si dovoliť takto premárniť ďalší zápas," povedal kouč Humenného Martin Štrba.



Slovanisti v priebehu sezóny vyprodukovali 213 menších trestov, čo je tretí najvyšší počet spomedzi všetkých tímov súťaže. Trénerské duo Kmeč – Oremus pracovalo od svojho príchodu aj na zlepšení disciplíny. "Je to základ úspechu, aj keď tam boli dva útočné fauly v prvej tretine. Určite je to však lepšie, 2-3 vylúčenia za zápas sa dajú zvládnuť, ale nie 7-8. To číslo kleslo a disciplína je lepšia," poznamenal Kmeč.



Slovan čaká už v nedeľu "šesťbodový" zápas na ľade siedmeho Zvolena, ktorému sa "belasí" priblížili na rozdiel jediného bodu. Práve proti Zvolenu budú stáť prvýkrát od odchodu z HKM v pozícii trénerov súpera Oremus a Kmeč. "Vieme, aká je tabuľka, pre nás je každý duel extrémne dôležitý. Možno to bude špeciálny zápas vo Zvolene, ale zároveň ako každý iný. Spravíme všetko pre to, aby sme boli úspešní," dodal Kmeč.