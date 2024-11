Slovan pokračuje s Pánikom i trénermi, Green nenastúpil do lietadla

Bratislava 11. novembra (TASR) - Hokejový klub Slovan Bratislava verí, že po viacerých zmenách v kádri a reprezentačnej pauze dokáže zlepšiť svoj herný prejav a hlavne výsledky v Tipos extralige. V pondelok to povedal generálny manažér Lukáš Havlíček, ktorý prezradil aj to, že v tíme nateraz pokračuje Richard Pánik a naopak neposilnil ho avizovaný Luke Green. V hre nebola ani výmena trénerov.



Slovan je vo výsledkovej kríze, keď prehral uplynulých päť zápasov a v tabuľke sa prepadol na siedme miesto. Na konte má 24 bodov až o 14 menej ako vedúca Spišská Nová Ves. Vedenie klubu na to pred reprezentačnou pauzou reagovalo viacerými zmenami v kádri. Brankára Andreja Šutova nahradil Fín Henri Kiviaho, po zdravotnej pauze sa vrátil bek Jonas Ahnelöv a do útoku prišli Jonáš Peterek i Vadim Pereskokov z Liptovského Mikuláša výmenou za Haraldsa Egleho.



V klube pokračuje s otvoreným kontraktom aj Richard Pánik, ktorý v 12 zápasoch nazbieral deväť bodov (4+5). Otázne je však dokedy, keďže ostrieľaný krídelník s bohatými skúsenosťami z NHL stále preferuje zahraničný angažmán. "Pánik pokračuje na základe otvoreného kontraktu, zápas po zápase a uvidíme dokedy, keďže je nastavený tak, že stále chce ísť do zahraničia," uviedol Havlíček.



Slovan cez "reprepauzu" oznámil aj príchod ofenzívneho obrancu Lukea Greena, ktorý mal nahradiť druhého najproduktívnejšieho hráča klubu Senu Acolatseho. Kľúčový bek sa zranil v zápase na ľade Košíc (4:3 pp) a tímu bude chýbať 6-8 týždňov. Green sa však napokon v Slovane nepredstaví. "Nenastúpil do pripraveného lietadla a nepripojí sa k nám. Za mňa je to z jeho strany veľká neprofesionalita, nevedel to poriadne vysvetliť ani svojmu agentovi. Zakomponoval do toho rodinné dôvody, ale nevedel ani zdvihnúť telefón," vysvetlil Havlíček, ktorý dodal, že aj keby sa situácia nejakým spôsobom vyriešila, tak už o Greena nemá záujem.



Generálneho manažéra potešil príchod tridsaťročného brankára Kiviaha, ktorý v úvode ročníka zaskočil v Malmö Redhawks za zraneného českého brankára Mareka Langhammera. Počas krátkodobého kontraktu stihol nastúpiť do troch stretnutí s priemerom 1,66 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zásahov 93,9 percenta. Vedenie Slovana sa s ním dohodlo na zmluve do konca sezóny 2025/26 s následnou opciou a bude tvoriť dvojičku s Denisom Godlom. "Na brankárskom poste sme chceli zastabilizovať situáciu na dlhšie obdobie. Henrimu sme preto dali takmer trojročný kontrakt, posledný rok je s opciou," uviedol a k ďalším posilám dodal: "Ahnelöv tu zanechal dobru stopu, vlaňajšiu sezónu tu mal krátku, keďže sa zranil, ale vydarenú. Jonáš Peterek je pre väčšinu neznáme meno, no ja ho poznám od 10 rokov. S Greenom sme mali mať deväť importov a chceli sme vytvoriť konkurenčné prostredie aj medzi nimi. Po trejde s Mikulášom prišiel Vadim. Je to šikovný hráč, silný na puku a tréneri ho poznali z predchádzajúcich pôsobení. V Mikuláši sa trápil, ale v Košiciach mal skoro bod na zápas."



Havlíček prezradil, že ani po piatich zápasoch bez víťazstva neuvažovali nad zmenou hlavného trénera Petra Oremusa či jeho asistentov. "Samozrejme sme vnímali to napätie po piatich zápasoch. No verím, že zmeny a reprezentačná prestávka nám pomohli a ten herný prejav bude iný. Výmena trénerov nie je aktuálna. Veríme, že tu máme šikovných ľudí, spolu sme si analyzovali veci, majú našu plnú dôveru," dodal.