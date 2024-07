Slovan sa dohodol na zmluve so Štetkom z Pardubíc

Bratislava 4. júla (TASR) - Hokejový Slovan Bratislava sa dohodol na zmluve s 20-ročným slovenským útočníkom Pavlom Štetkom, ktorý bol naposledy súčasťou organizácie českého vicemajstra Dynamo Pardubice. Extraligový klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Štetka začal s hokejom v rodnom Humennom, v žiackom veku prešiel do vyššej súťaže v Michalovciach. Ešte pred dovŕšením 15 rokov uspel na skúške v Pardubiciach, kde prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami. Vo veku 17 rokov mal na jar 2021 premiéru v najvyššej českej súťaži ako jeden z najmladších Slovákov vôbec. Za A-mužstvo Pardubíc potom v ďalšom ročníku odohral 10 zápasov s bilanciou 3+1. V uplynulej sezóne ho pribrzdilo zranenie v dolnej časti tela, ktoré mu dovolilo odohrať iba tri zápasy v rezerve Dynama v druhej najvyššej českej súťaži.



"Som veľmi rád, že som podpísal zmluvu so Slovanom Bratislava. Je to pre mňa obrovský krok v kariére a veľká česť reprezentovať tento klub s takou bohatou históriou a tradíciou. Teším sa na nové výzvy, ktoré ma čakajú, a verím, že spolu s tímom dosiahneme veľké úspechy," uviedol pre klubový web Štetka, ktorý sa v sezóne 2021/2022 dostal sa do nominácie Slovenska na MS do 20 rokov v Edmontone a Red Deere, ale šampionát krátko po štarte zrušili pre pandémiu koronavírusu.



K jeho angažovaniu sa vyjadril aj športový riaditeľ klubu Rostislav Dočekal: "Na doplnenie útočných radov sme hľadali mladého perspektívneho hráča, ktorý by už mal isté skúsenosti s mužským hokejom na vyššej úrovni. Prioritou zároveň bolo, aby to bol Slovák. Pavol spĺňal naše kritériá. Je pravda, že vlani ho pribrzdilo zranenie, ale už je v úplnom poriadku a hladný po hokeji. Na takmer dvojmetrového chlapa výborne korčuľuje, má dobrú strelu a vyspelé hokejové myslenie."