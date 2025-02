Slovan sa dohodol na zmluve s kanadským útočníkom Traceyom

Bratislava 14. februára (TASR) - Novou posilou hokejového Slovana sa stal kanadský útočník Brayden Tracey. Dvadsaťtriročného hráča v roku 2019 draftoval v prvom kole Anaheim Ducks, v tejto sezóne pôsobil v tíme účastníka najvyššej fínskej ligy Jukurit Mikkeli. So Slovanom sa dohodol na zmluve do konca sezóny.



Vlaňajšiu sezónu odohral v AHL v San Diegu Gulls s bilanciou 9 gólov a 16 asistencií, Anaheim mu neponúkol kvalifikačný kontrakt. V decembri odišiel do Fínska, kde odohral 13 zápasov s bilanciou 1 gól a 5 asistencií. Po tom, čo Jukurit stratil šance na účasť v play off, dohodol sa s hráčom na predčasnom ukončení spolupráce. "Hľadali sme šikovného útočníka, ktorý vie dať gól alebo pripraviť šancu. Tracey to ukázal ako v AHL, tak aj vo fínskej najvyššej lige, takže veríme, že to dokáže aj u nás," povedal pre klubový web generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček.