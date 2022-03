Slovan si upevnil 1. miesto, Zvolen opäť zaváhal

Dohrávka 36. kola:



HK Dukla Trenčín - MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)



Góly: 11. Valach (Hudec, Duda), 25. Tybor (Mahbod), 34. Sojčík (Kudla, Berisha) – 37. Walega (Šiksatdarov). Rozhodovali: Baluška, Štefík – Jurčiak, Orolín, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 875 divákov.



Zostavy:



Trenčín: Bowns (11. Valent, 12. Bowns) – Lemcke, Kudla, Martin Chovan, Nemčík, Martiška, Starosta, Urban – Berisha, Mahbod, Minárik – Tybor, Valach, Duda – Hudec, Sojčík, Honzek – Gaťár, Rehuš, Švec – Krajčovič



L. Mikuláš: Ivannikov – Ventelä, Cebák, Varttinen, Kurali, Salija, Mezovský – Handlovský, Walega, Šiksatdarov – Kriška, Elo, Michalík – Uhrík, Hovorka, Matúš Paločko – Haluška, Babka, Ďuriš







Dohrávky 33. kola:



HK Poprad - HK Dukla Michalovce 2:3 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 35. Arniel (Ully, Drgoň), 45. Arniel (Petráš, Drgoň) - 4. Cameranesi (Ross), 57. Gajdoš (Buc, Macejko), 64. Regenda (Cameranesi). Rozhodovali: Rojík, Hronský – Staššák, Vyšný, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 997 divákov



Zostavy:



Poprad: Todykov – Drgoň, Brejčák, Rymsha, Tam, Novajovský, Ulrych, Hudec – Svitana, Mlynarovič, Livingston – Ully, Arniel, Vandas – S. Petráš, Matej Paločko, Valigura – N. Bondra, Kundrik, Stanček.



Michalovce: Vošvrda (45. Vojvoda) – Doherty, Ross, Pavlin, Macejko, T. Bokroš, Mihalik, Luža – Erkinjuntti, Cameranesi, Regenda – Faith, Galamboš, Keränen – Kukuča, Buc, Przygodzki – Galbavý, Gajdoš, Mašlonka







HKM Zvolen – HC Košice 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)



Góly: 52. Hain (Török, Viedenský) – 17. Ihnačák (Bartánus, McPherson), 25. Pereskokov (Slovák, Paršin), 41. Klhůfek (Volgin), 56. Slovák (Pereskokov, Paršin) Rozhodovali: Adamec, Snášel ml. – Hajnik, P. Jedlička, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1790 divákov



Zostavy:



Zvolen: Trenčan – Kotvan, Hain, Roy, Meliško, Kubka, Hraško, Sládok – Puliš, Viedenský, Zuzin – Osterberg, Krieger, Leskinen – Saracino, Mikúš, Jedlička – Török, Marcinek, Csányi



Košice: Riečický – Novota, Volgin, Saucerman, Snuggerud, Šedivý, Cibák, Jacko – Rogoň, Chovan, Klhůfek – Bartánus, Ihnačák, McPherson – Pereskokov, Slovák, Paršin – Milý, Mrázik, Jokeľ







HC Nové Zámky - HC Slovan Bratislava 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)



Góly: 20. Belluš (Kytnár, Maier), 24. Haščák (Yogan, Mackenzie), 30. Yogan (Haščák, Rapuzzi), 34. Yogan (Haščák, Rapuzzi), 49. Harris (Zigo, Jääskeläinen). Rozohodovali: Žák, D. Konc st. - Stanzel, Kacej, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše Šišovský (N. Zám.) - Golian (Slov.) 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1367 divákov



Zostavy:



Nové Zámky: Bakala - Hatala, Bull, Knižka, Fereta, Ligas, Holenda, Roman - Števuliak, Langkow, Klempa - Afanasjev, Jackson, Šišovský - Varga, Fetkovič, Ahlholm - Mišiak, Ondrušek, Tóth



Slovan: Peters - MacKenzie, Golian, J. Valach, Maier, Gachulinec, Sersen - Haščák, Rapuzzi, Yogan - Jääskeläinen, Harris, Zigo - Fominych, Kytnár, Belluš - Sukeľ, Preisinger, Beňo







Dohrávka 13. kola:



HC GROTTO Prešov - HK Spišská Nová Ves 1:2 pp a sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 19. Michnáč (Zagrapan) - 52. Kuru (Beaudry, Česánek), rozhodujúci sam. nájazd Kuru. Rozhodovali: Kalina, Krajčík - Frimmel, Crman, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 652 divákov



Zostavy:



Prešov: Bespalov - F. Fekiač, Rajnoha, Turan, Glazkov, Růžička, Jendroľ, Bakala - Michnáč, Čacho, Welychka - A. Nauš, Vas, Lialka - Šimun, Zagrapan, Sýkora - Lalík, V. Fekiač, Valent



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Malina, Atwal, Beaudry, Romaňák, Podlipnik, Ordzovenský, Česánek - I. Novák, Vrábeľ, Salituro - B. Rapáč, Kuru, Nieminen - Hamráček, Vartovník, Štrauch - Džugan, Ščurko, Tomala







Tabuľka po dohrávkach 13., 33. a 36. kola:



1. Slovan Bratislava 47 31 2 4 10 181:111 101*



2. Zvolen 47 28 5 1 13 166:125 95



3. Nitra 47 24 8 3 12 177:128 91



4. Michalovce 47 24 3 5 15 127:121 83



5. Košice 47 23 2 2 20 144:126 75



6. Spišská Nová Ves 46 18 3 6 19 124:126 66



7. Banská Bystrica 47 17 5 5 20 134:138 66



8. Poprad 47 16 5 6 20 154:153 64



9. Trenčín 46 17 3 4 22 115:127 61



10. Prešov 47 15 1 4 27 105:160 51



11. Nové Zámky 47 15 1 2 29 116:158 49



12. Liptovský Mikuláš 47 8 7 3 29 109:169 41







* - Slovanu odpočítajú po konci základnej časti tri body

Bratislava 6. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava si v dohrávke 33. kola upevnili priebežné 1. miesto v Tipos extralige. Na ľade HC Nové Zámky zvíťazili 5:0 a pred priebežne druhým HKM Zvolen majú 6-bodový náskok.však po základnej časti prídu o tri body vrámci trestu za nenasadenie mladých hráčov v úvodnom kole.V bránke Slovana opäť nastúpil Kanaďan Anthony Peters, ktorý v piatkovom debute v slovenskej extralige vychytal čisté konto proti Dukle Trenčín. Neinkasovali ani vo svojom druhom zápase a opäť si pripísal 32 úspešných zákrokov.vrátili Novozámčanom dve tesné prehry z prelomu rokov. Pre Slovan to bolo štvrté víťazstvo za sebou, Nové Zámky nebodovali v uplynulých troch zápasoch a na desiaty Prešov naďalej strácajú dva body.Prešovčania však ani v nedeľnej dohrávke 13. kola nebodovali naplno, čím potvrdili chabú formu v kalendárnom roku 2022. V ňom doteraz odohrali 20 zápasov, z ktorých vyhrali len tri. Domáca prehra so Spišskou Novou Vsou 1:2 po samostatných nájazdov bola pre nich šiesta v sérii, pričom tomuto súperovi podľahli v piatich zo šiestich vzájomných zápasov. Tímy sa stretli aj v piatkovej dohrávke 35. kola. Aj vtedy sa hralo v Prešove, zápas takisto dospel do samostatných nájazdov, v ktorých aj vtedy rozhodol fínsky útočník Hannu Kuru. Pre Spišiakov to bolo tretie víťazstvo po sebe, vďaka ktorému sa dostali zásluhou lepšieho skóre pred Banskú Bystricu a priebežne sú na 6. mieste.Týmto dvom 66-bodovým tímom sa v nedeľu mohli bodovo vyrovnať aj hráči Popradu, no tí získali v domácom zápase s Michalovcami iba jeden bod.mali duel nádejne rozohratý, no v 57. minúte vyrovnal František Gajdoš a v predĺžení rozhodol o víťazstve hostí Pavol Regenda, keď krátko predtým Janne Keränen neuspel z trestného strieľania. Do bránky Michaloviec sa druhýkrát sezóne dostal Michal Vojvoda. V drese Dukly absolvoval 50-sekundový debut 10. októbra proti Spišskej Novej Vsi (bez zákroku), tentoraz nahradil Tomáša Vošvrdu v 45. minúte a zmaril všetkých 8 strielK striedaniu brankárov siahla aj Dukla Trenčín v zápase proti Liptovskému Mikulášu. Brit Ben Bowns v 11. minúte počas prerušenia hry zamieril k striedačke, na čo rozhodcovia následne reagovali nariadením brankárskej výmeny. Nahradil ho Michal Valent, ktorý odchytal 106 sekúnd a v najbližšom prerušení hry sa vrátil na striedačku. Trenčania zdolali Liptákov v dohrávke 36. kola 3:1.Hokejistom Zvolena sa druhýkrát v sezóne, a prvýkrát od 3. októbra, stalo, že prehrali dva zápasy po sebe. Po piatkovej prehre na ľade Nitry 2:6 nestačili na domácom ľade ani na hráčov HC Košice. Tí si v treťom vzájomnom zápase v prebiehajúcej sezóne pripísali druhé víťazstvo.