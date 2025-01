Slovan si uplatnil opciu na českého útočníka Petereka

Bratislava 9. januára (TASR) - Vedenie hokejového klubu Slovan Bratislava predĺžilo zmluvu s 23-ročným českým útočníkom Jonášom Peterekom. Klub o tom informoval na svojom webe.



Peterek prišiel do tímu Petra Oremusa počas novembrovej reprezentačnej prestávky. Odvtedy odohral za Slovan 18 zápasov, nazbieral 18 bodov za 10 gólov a 8 asistencií. "Do Bratislavy som prichádzal s tým, aby som ukázal, že na to mám a aby som tímu pomohol. Som rád, že sa mi mojou hrou podarilo presvedčiť vedenie, aby na mňa uplatnili opciu. V Slovane som momentálne šťastný, sú tu pre mňa a chalanov výborné podmienky. Teraz sa však chcem sústrediť len na zvyšok sezóny," povedal Peterek.



"Sme radi, že sa Jonáš u nás chytil. Slovan mal historicky vždy úspešného českého hráča, ktorého si ľudia obľúbili, či to bol Cinibulk, Šejba, Pavlas, Srdínko alebo naposledy Abdul. Verím, že podobne to teraz bude s Jonášom. Má ´size´, je poctivý a tešíme sa, že bude ešte lepší a dosiahneme s ním tímové úspechy," dodal generálny manažér Lukáš Havlíček.