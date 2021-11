Hokejisti Slovana Bratislava stále na čele, Zvolen rozhodol v závere

Na snímke brankár Marek Čiliak (Poprad) v zápase 21. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HC Slovan Bratislava - HK Poprad 28. novembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

21. kolo TEL:

HC Slovan Bratislava - HK Poprad 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)



Góly: 6. Gašpar (Valach, Matoušek), 18. Rapuzzi, 28. Matoušek (Kytnár, Gachulinec), 30. Jääskeläinen (Yogan, Kytnár) – 24. Bondra (Arniel, Brejčák), 41. Drgoň (Livingston, Skokan). Rozhodovali: Stano, D. Konc st. – Gegáň, Junek, vylúčení: , presilovky 1:0, oslabenia: 1:0.



Slovan: Windsor – MacKenzie, Golian, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Krakovský, Beňo – Yogan, Harris, Takáč – Jääskeläinen, Rapuzzi, Haščák – Gašpar, Kytnár, Matoušek – Šotek, Bezák, Sukeľ



Poprad: Tomek – Brejčák, Drgoň, Rymsha, Demo, Novajovský, Ulrych, Jevoš, M. Mešár – Livingston, Skokan, Svitana – Bondra, Arniel, Ully – Vandas, F. Mešár, Handlovský – Kundrík, Bjalončík, Valigura



Hostia z Popradu začali lepšie, v prvej obrovskej šanci sa ocitol Svitana, ale Winsdor jeho strelu švihom zlikvidoval. Slovan potom išiel do vedenia, keď od modrej čiary napriahol Valach a puk skončil za chrbtom brankára Tomeka. Veľmi dobrú prácu pri góle odviedol Matoušek, ktorý hosťujúcemu brankárovi zakryl výhľad. Domáci potom mohli ísť aj do dvojgólového vedenia, Harris však tentokrát mieril iba do brankára. Bez využitia zostala aj šanca Yogana a následná dorážka Takáča v 12. minúte. Hra bola v prvej dvadsaťminútovke vyrovnaná, ale dve minúty pred koncom Rapuzzi unikol v oslabení a poslal domácich do dvojgólového vedenia.



Druhú tretinu začal lepšie Poprad. Najskôr mal veľkú šancu Bondra, ale neuspel, ten istý hráč však o dve minúty neskôr šikovne tečoval strelu Arniela a znížil na 1:2. Poprad sa dostal na koňa, ale v 28. ho z neho zosadil Matoušek, ktorý po prihrávke Kytnára vrátil Slovanu dvojgólový náskok. Ďalšiu šancu mal Harris, ale v presilovej hre potom presne namieril Jääskeläinen a dal už štvrtý gól domácich.



Aj tretie dejstvo začali lepšie Popradčania, Drgoň v jeho úvode znížil na 2:4, no hostia si potom skomplikovali situáciu dvoma vylúčeniami po sebe. Slovan však skrátenú presilovku piatich proti trom nevyužil. Vzápätí mal šancu Brejčák, ale puk skončil tesne vedľa žŕdky. V 50. minúte hrali domáci presilovku, vypracovali si niekoľko dobrých príležitostí, ale Tomek zachránil Poprad skvelými zákrokmi. Snaha Popradu dostať sa na kontakt bola veľká, ale to Slovan využíval na brejky. Skóre sa však už nezmenilo.





Dukla Trenčín - HKM Zvolen 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)



Góly: 22. Bezúch (Valach, Paukovček), 25. Starosta (Tybor) – 14. Viedenský (Hain), 18. Leskinen, 58. Jedlička (Viedenský, Zuzin). Rozhodovali:, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0.



Dukla Trenčín: Valent (21. Bowns) – Lemcke, Kudla, Starosta, Crinon, Chovan, Nemčík, E. Švec, Stránský – Tybor, Mikyska, Berisha – Valach, Paukovček, Bezúch – D.Hudec, J.Švec, Honzek – Krajčovič, Rehuš, Beták



HKM Zvolen: Rahm – Hain, Kotvan, Roy, Barcík, Kubka, Hraško, Chlepčok, Hudec – Jedlička, Viedenský, Zuzin – Pierog, Krieger, Leskinen – Saracino, Mikúš, Stupka – Török, Marcinek, Csányi



Prvé minúty na trenčianskom ľade boli opatrné, šance však mali oba tímy. Tú prvú zmaril Starostovi brankár Rahm. Zvolen napokon išiel do vedenia, keď od modrej čiary napriahol Hain, puk z jeho hokejky napokon nechytateľne tečoval do bránky Viedenský. O tri a pol minúty neskôr to už bolo 0:2, keď Leskinen prekvapil strelou švihom brankára Valenta. Toho po prestávke nahradil Bowns.



Zmena domácich nakopla, už po 83 sekundách po začiatku druhej tretiny prekonal Rahma po peknej individuálnej akcii Bezúch - 1:2. Vyrovnanie prišlo onedlho, keď Starosta napálil puk z veľkej vzdialenosti na bránku, zvolenský brankár situáciu podcenil a napokon inkasoval - 2:2. Potom sa vytiahol Bowns, ktorý musel zasiahnuť hneď trikrát za sebou.



V tretej tretine začali lepšie Zvolenčania, ktorí chceli rozhodnúť, no v prvej šanci neuspel Mikúš. S pribúdajúcim časom to bolo otvorené, rozhodnúť mohlo aj jedno aj druhé mužstvo. Trenčanov mohol zlomiť Zuzin, ale vo veľkej šanci neuspel, na opačnej strany nevyriešil ideálne prečíslenie Beták. Zápas už smeroval do predĺženia, ale 136 sekúnd pred koncom rozhodol Jedlička o triumfe Zvolenčanov.







MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC´05 Banská Bystrica 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)



Góly: 35. Kriška (Hovorka, Uhrík) - 17. Kabáč (Vašaš), 20. Cardwell (Ščerbak, Ďatelinka), 35. Sojka (Ďatelinka, Gabor). Rozhodovali: T. Orolín, Kalina – Tvrdoň, Janiga, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0



Liptovský Mikuláš: Vošvrda - Ventelä, Vartinen, Šepelev, Salija, Ilenčík, Mezovský - Kriška, Hovorka, Uhrík - Paločko, Petráš, Jurík - Walega, Murček, Haluška - Kalousek, Urban, Nemec - Fehérpataky, Dunčko



Banská Bystrica: Belányi – Breton, Boldižár, Cardwell, Ďatelinka, Hřebíček, Španko, Hojo, Ganz - Fossier, Tamáši, Ščerbak – Vašaš, Bubela, Mistele – Jendroľ, Gabor, Kabáč - Galbavý, Sojka, Melicher



Banská Bystrica potrebovala po sérii nezdarov zabodovať naplno a odniesol si to jej stredoslovenský rival. "Barani" sa dostali do vedenia v 17. minúte, keď skóroval Kabáč po ideálnej prihrávke Vašaša. Upokojujúci dvojgólový náskok priniesol na hokejky hostí druhý gól. Dal ho 37 sekúnd pred prvou sirénou Cardwell, ktorého našiel spoza brány Ščerbak.



V 35. minúte viedli Banskobystričania už o tri góly, keď sa po individuálnej akcii presadil Sojka. O 40 sekúnd neskôr znížil Kriška, no Liptáci sa do hry už nevrátili. Aktívnejší v tretej časti boli naopak Bystričania a záver si postrážili.





neúplná tabuľka:

1. Slovan Bratislava 21 14 1 1 5 80:51 45



2. Zvolen 21 12 3 0 6 78:62 42



3. Michalovce 20 12 2 0 6 55:57 40



4. Nitra 17 8 4 1 4 66:48 33



5. Košice 17 9 0 2 6 61:44 29



6. Prešov 18 8 1 0 9 51:64 26



7. Dukla Trenčín 19 7 1 0 11 50:60 23



8. Poprad 16 6 1 2 7 58:53 22



9. Banská Bystrica 17 5 2 3 7 47:53 22



10. Spišská Nová Ves 17 5 0 4 8 43:52 19



11. L. Mikuláš 20 3 2 3 12 47:69 16



12. Nové Zámky 19 5 0 1 13 46:69 16

Bratislava 28. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava si pripísali piaty triumf za sebou a na čele tabuľky Tipos extraligy majú trojbodový náskok pred obhajcom titulu zo Zvolena.V 21. kole TEL sa odohrali iba tri zápasy, ostatné odložili pre výskyt koronavírusu v kluboch. Poprad prehral na Slovane po predchádzajúcich dvoch triumfoch 2:4, čo využila Banská Bystrica a po triumfe 3:1 v Liptovskom Mikuláši sa dotiahla v tabuľke na "kamzíkov."Trenčín siahal proti Zvolenu na body, ale napokon o ne prišiel v závere. O víťazstve obhajcu titulu 3:2 rozhodol v 58. minúte Maroš Jedlička.